        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında karar

        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında karar

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 1 öğrencinin öldüğü, 18 öğrenci ile sürücünün yaralandığı kazaya ilişkin davada tutuksuz yargılanan 7 kamu görevlisinden 6'sı, 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:51
        Zonguldak'ta 1 öğrencinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında karar
        Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.S. ve kazada yaralanan bazı öğrencilerin aileleri ile taraf avukatları katıldı.

        Müşteki ve katılan avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

        Sanık M.S, diğer kişilerle aynı görevinin bulunmadığına değinerek, "Araçların denetimi konusunda görevim yoktu. O gün başka yerde görevliydim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kaza tarihinde de ilgili yerde ben görevde değildim." dedi.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin "görevi kötüye kullanma" suçunu işlemediğini savunarak, beraatlerini talep etti.

        Kararını açıklayan hakim, Karayolları şefi S.A'nın beraatine, sanıklar M.S, E.K, E.B, M.K, K.B. ve M.Y'nin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl birer ay hapsine hükmetti.

        - Olay

        Kilimli'den Muslu beldesine seyreden F.B'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı mevkisinde şarampole devrilmişti. Kazada Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Akın yaşamını yitirmiş, sürücü ve 18 öğrenci yaralanmıştı.

        Gözaltına alınan F.B. ile R.A, tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakılmıştı. İtirazlar üzerine F.B. ve R.A. daha sonra tekrar tutuklansa da itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

        Kazayla ilgili tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davanın 29 Kasım 2024'teki karar duruşmasında, sanıklar araç sahibi R.A. ile şoför F.B. "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 5 ay 10 gün hapisle cezalandırılmış, araç sahibi R.A'nın babası M.A. ise beraat etmişti.

        Kazaya ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

