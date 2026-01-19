Zonguldak Valiliğinden açıklama

Zonguldak Valiliği, bir okulda engelli öğrenciye akran zorbalığı yapıldığı iddiasına ilişkin, olayın güncel olmadığının tespit edildiğini bildirdi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya platformlarında Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir okulda engelli öğrenciye yönelik akran zorbalığı yapıldığı iddiasıyla görüntüler paylaşılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.



Konuyla ilgili inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Görüntülerde yer alan olayın 2022-2023 eğitim öğretim yılı aralık ayında Karadeniz Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören öğrenciler arasında yaşandığı, güncel bir olaya ilişkin olmadığı tespit edilmiştir. Olayın meydana geldiği dönemde okul yönetimi tarafından konu derhal değerlendirilmiş, görüntülerde yer alan öğrenciler hakkında ilgili mevzuat kapsamında gerekli disiplin süreçleri işletilmiş. Ayrıca olay adli makamlara bildirilerek gerekli işlemler yürütülmüştür. Sosyal medyada mağdur olarak yer alan öğrencinin paylaşımlarda ileri sürüldüğü şekilde engelli olmadığı, söz konusu öğrencinin 14 Haziran 2024'te eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olduğu belirlenmiştir."



Açıklamada, olayın o dönemde il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yakından takip edildiği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri kapsamında öğrenciye ve ailesine gerekli destek sağlandığı, bu kapsamda mağdur öğrencinin ailesinin dönemin il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından ziyaret edilerek sürecin yakından izlendiği ifade edildi.





Kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında akran zorbalığının önlenmesine yönelik bilgilendirme, farkındalık, rehberlik ve önleyici çalışmaların düzenli sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı eğitim ortamında öğrenim görmeleri amacıyla tedbirlerin kararlılıkla uygulandığı kaydedildi.



Açıklamada, eski tarihli olaya ilişkin görüntülerin güncelmiş gibi paylaşılması suretiyle yanlış algı oluşturabilecek içeriklere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

