GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta ava gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ava gitmek için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.



Çengelli köyü Sindelli Mahallesi'nde Mustafa U. (31), dün akşam üzeri ava gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.



Mustafa U'nun geri dönmemesi ve kendisine telefonla ulaşılamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, polis, UMKE ile gönüllüler, Alaplı Belediyesi itfaiyesi ekipleri ve köylüler olmak üzere 100'ün üzerinde kişi gönderildi.





Ekipler, arama çalışmalarını Sindelli Mahallesi çevresindeki sarp ve ormanlık alanda yoğunlaştırdı.



Bölgede termal kameralı dronlarla da arama yapan ekipler, Mustafa U'nun cesedini köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.







