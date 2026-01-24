Zonguldak'ta hafif ticari araçta 450 kilogram bozuk et ele geçirildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir hafif ticari araçta 450 kilogram bozuk et ele geçirildi.



Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim gerçekleştirdi.



Denetimde il dışından geldiği tespit edilen bir ticari araçta 450 klogram bozulmuş et ele geçirildi.



Durumun Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Ekipler, 450 kilogramlık etin tüketime uygun olmadığını belirledi.



El konulan etler, mevzuata uygun imha edildi.

