Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak’ta ses yarışması il finali gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Kültür ve Sanat Yarışmaları" kapsamında gerçekleştirilen "Ses Yarışması Zonguldak İl Finali", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Açılış konuşmalarının yapıldığı programda yarışma, popüler ve Türk müziği olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirildi.



Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda popüler müzik kategorisinde Haktan Tuna Yapıcı, Türk müziği kategorisinde ise Hayrunnisa Özmen birinci oldu.



Yarışma sonunda Yapıcı ve Özmen, Zonguldak'ı temsil etmek üzere Ordu'da düzenlenecek Karadeniz Bölge Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.



Program, dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



- "Köklerden Geleceğe Projesi" sona erdi



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ÜNİDES programı kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Psikoloji ve Yaşam Topluluğu tarafından yürütülen 5. Dönem ÜNİDES projesi "Köklerden Geleceğe: Kuşaklar Arası Etkileşim ve Destek Programı", Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle tamamlandı.



Akademik danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yeşilyaprak'ın üstlendiği proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Zonguldak Merkez Huzurevi sakinleri Zonguldak BEUN Farabi Genç Ofis'te gençlerle bir araya geldi.



Farklı kuşakları buluşturan programda, katılımcılar Yaşlılar Haftası'nı kutladı.



Kuşaklar arası etkileşimi güçlendiren etkinlik, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

