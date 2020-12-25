Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracı devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Sofular köyünde yaşandı. Şaban C.'nin(56) kullandığı 'patpat' olarak isimlendirilen tarım aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücüsü Şaban C. ile Emirhan D. (15) ve Ebru D. (26) yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-12-25 14:49:36
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