Erdemir, Kümaş Manyezit için satın alma anlaşmasını imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemir, Kümaş Manyezit için satın alma anlaşmasını imzaladı

İHA

Erdemir, Kümaş Manyezit için satın alma anlaşmasını imzaladı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Maden Metalürji şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Yıldız Holding ve Gözde Girişim’le Kümaş Manyezit’in tamamının satın alınmasına yönelik yapılan 340 milyon dolarlık anlaşmanın imzalandığını duyurdu.
Uluslararası dev şirketlerin ilgi alanında olan Kümaş, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine tek başına sahip ve alanında dünyada ilk 10’da yer alıyor. OYAK, bu satın alma hamlesiyle demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerinde dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek.
OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri bünyemize katarak, zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşımış olduk” dedi.
Milli ekonomiye katkı sağlayacak, uluslararası platformda ülkemizi güçlü konuma taşıyacak hamlelerde bulunan OYAK, 2021’in ilk stratejik yatırımını gerçekleştirdi. OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecisi, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit’i satın alma anlaşmasını imzaladı. KAP’a yapılan açıklamada, Kümaş Manyezit’in tamamını 340 milyon ABD dolara bünyesine katan Erdemir, yasal onayların ardından hisse devrini gerçekleştirecek.

Erdem: “Hem hammadde tedariki hem ihracat potansiyeli”
OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, Kümaş Manyezit’in satın alma anlaşmasıyla ilgili olarak Türkiye’nin zengin ve kıymetli manyezit kaynaklarının verimli kullanılması, bu varlıklardan sürdürülebilir getiri elde edilmesi, ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve kaynakların uluslararası entegrasyon için kullanılması hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Erdem, satın almayla ilgili şunları söyledi: “Ülkemiz ve milli kaynaklar adına önem arz eden bu değeri OYAK bünyesine katarak, demir, çelik ve çimento sektörlerindeki faaliyetlerimize entegrasyon sağlamış olduk. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile birlikte hem yerli sanayicilerimize hammadde tedariki anlamında fırsatlar yaratılması hem de ihracat potansiyeli ile ülkemizi bu alanda da stratejik bir konuma taşıdık.”

Dünya rezervlerinin yaklaşık yüzde 20’si tek başına Kümaş’ın
Zengin manyezit ve dolomit maden bölgelerine sahip bir ülke olan Türkiye, bu alanda stratejik öneme sahip. Dünyada üretilen nitelikli manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20’sine sahip maden ocakları ile Kümaş Manyezit A.Ş., Türkiye’deki toplam rezervinse yüzde 40’ından fazlasına sahip. Nitelikli manyezit cevheri ile entegre olarak üretilen refrakter ürünlerinde Türkiye’de sektör lideri olan Kümaş, yurt içi ve yurt dışı satışları ile demir çelik, çimento, bakır başta olmak üzere kireç ve cam sektörleri için kritik öneme sahip bir tedarikçi konumunda.
Kütahya’da 3 tesiste üretim yapan Kümaş, Türkiye’deki tüm demirçelik üreticilerinin manyezit bazlı refrakter ve harç ihtiyacını karşılıyor. Toplam satış miktarını 2020’de bir önceki yıla oranla yüzde 14 artırmayı başaran Kümaş, yıllık yaklaşık 1,2 milyon ton cevher işleme kapasitesiyle 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Milli başarı hikayesi
1972’de Kütahya’da kurulan Kümaş, milli bir başarı hikayesi. Kümaş, kurulmadan önce Kütahya’daki manyezit madeni Avusturyalı bir şirket tarafından işletiliyordu. Türkiye’den ucuza bu madeni alan yabancı şirketler, daha sonra Türkiye’deki başta demir çelik olmak üzere cam, çimento gibi sektörlerdeki şirketlere ara mamul olarak pahalıya satıyordu. İşte bu duruma son vermek için 1972 yılında devlet ve halk iş birliğiyle Kümaş kuruldu. Türkiye’nin madenleri milli ve yerli Kümaş ile zenginleştirilerek kısa sürede ihracata başlandı. 1980’lerde Türkiye’nin en büyük ihracatçı şirketleri arasına giren Kümaş, 1995 yılında özelleştirme kapsamında Zeytinoğlu Holding’e satıldı. 2009 yılında TMSF’ye geçen Kümaş, 2012 yılında Yıldız Holding iştirakleri arasına katıldı. Dünyanın önemli şirketleri arasına giren Kümaş’ın peşine yabancı şirketler düştü. Hatta geçen yıl Avrupalı bir şirkete satılma aşamasına gelen Kümaş, OYAK Grubu’nun son hamlesiyle milli ve yerli bir şirket olarak kalmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tedbirlere uymadığı için 24 kez ceza kesilen esnafın iş yeri mühürlendi
YEREL HABERLER Tedbirlere uymadığı için 24 kez ceza kesilen esnafın ...
Maden şehidi dualarla anıldı
YEREL HABERLER Maden şehidi dualarla anıldı
"Genelge beni bağlamaz" deyip 24. kez ceza yiyen esnafa şok Bu kez de 15 günlüğüne işyeri kapatıldı
YEREL HABERLER "Genelge beni bağlamaz" deyip 24. kez ceza yiyen ...
Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedi için kimlik tespiti sürüyor
YEREL HABERLER Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan erkek cesedi ...
Çay kenarında bulunan elleri ve ayakları bağlı cesedin, kime ait olduğu araştırılıyor
YEREL HABERLER Çay kenarında bulunan elleri ve ayakları bağlı ...
Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
YEREL HABERLER Köy köy dolaşarak sokak hayvanlarına bakıyor
Kısıtlamada evde kalan Zonguldaklılar sahillere akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlamada evde kalan Zonguldaklılar sahillere akın ...
Zonguldak'ta çaydaki cesedin yakınlarında kırık cep telefonu bulundu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta çaydaki cesedin yakınlarında kırık cep ...
Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi ...
Elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Elleri ve ayakları bağlı halde erkek cesedi bulundu
Kdz. Ereğli’de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları ...
Jandarmadan izinsiz kazıya suçüstü
YEREL HABERLER Jandarmadan izinsiz kazıya suçüstü
Zonguldak’ta 80 saate 120 kişiye ceza
YEREL HABERLER Zonguldak’ta 80 saate 120 kişiye ceza
Başkan Bozkurt ; "Büyük madenci yürüyüşü ışık tuttu”
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt ; "Büyük madenci yürüyüşü ışık tuttu”
Kanserden ölen sendikacı, düğününü yaptığı maden ocağı önünden uğurlandı
YEREL HABERLER Kanserden ölen sendikacı, düğününü yaptığı maden ...
Madencinin düğün yaptığı madene cenazesi geldi GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak'a son görev
YEREL HABERLER Madencinin düğün yaptığı madene cenazesi geldi GMİS ...
Alkollü sürücü, dün satışa koyduğu cipiyle tarlaya uçtu
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, dün satışa koyduğu cipiyle tarlaya ...
Çaycuma'da bir evde tüp bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Çaycuma'da bir evde tüp bomba gibi patladı
Kazanın ardından kavga kamerada
YEREL HABERLER Kazanın ardından kavga kamerada
4-8 Ocak Büyük Madenci Yürüyüşü GMİS Yönetim Kurulu: "Ülkemiz işçi sınıfının sesi tüm dünyada yankılandı"
YEREL HABERLER 4-8 Ocak Büyük Madenci Yürüyüşü GMİS Yönetim ...
Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü
YEREL HABERLER Büyük madenci yürüyüşünün 30'uncu yıl dönümü
Ateş dikeni ağacı meyveleri yaban hayvanları için toplanıp, ormanlara dikiliyor
YEREL HABERLER Ateş dikeni ağacı meyveleri yaban hayvanları için ...
Merkeze en yakın yamaç paraşütü pisti tesisleşmeyi bekliyor Kilimli; yamaç paraşütü sporunda cazibe merkezi oldu
YEREL HABERLER Merkeze en yakın yamaç paraşütü pisti tesisleşmeyi ...
Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu
YEREL HABERLER Zonguldak Türkiye'ye örnek oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X