Oğlunu öldürüp, su kuyusuna gömen babadan üvey anneye tecavüz iddiası(2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Zonguldak'ta, babası Sait Zengin'in öldürdükten sonra su kuyusuna gömdüğü Aydın Zengin'in Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Aydın Zengin'in cenazesi, Karadere köyü muhtarı Salih Güncan tarafından morgdan alınırken herhangi bir yakını ya da akrabasının cenazeyi almaya gelmemesi dikkat çekti. Aydın Zengin'in cenazesi, Karadere köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-04-04 16:48:26



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