Posbıyık’tan salgın sonrası gençlik şenliği sözü

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, korona virüs vakalarının arttığı Ereğli’de özellikle gençlere çağrıda bulunarak destek istedi. Gençlere bir de söz veren Posbıyık, “Salgını el birliğiyle yenersek yaz ayında Sevgi Barış Dostluk Plajı’nda müzik dinletileri, konserler, yarışmalar ve sanatsal etkinliklerle dolu Gençlik Şenliği düzenleyeceğim” dedi.

Posbıyık, özellikle genç kesime yönelik çağrısında şu mesajları verdi:

“Gençler özellikle size sesleniyorum. Şu kovidi bir an önce hayatımızdan çıkaralım. Çünkü sizin için planlarım var. Sevgi Barış Dostluk Plajında Gençlik Şenliği düzenleyeceğiz. Müzik dinletileri, konserler, yarışmalar, sanatsal etkinliklerle dolu bir şenlik Ada merkez olacak. Sizlerin katılımıyla, bu zor günlerin sıkıntısından kurtulacağız.

Aynı zamanda festivallerimize bir an önce kavuşalım istiyoruz. Bunun için de bu salgını yenmek zorundayız. Sevgi Barış Dostluk Festivaliyle bütün şehir canlansın, sokaklar ruhuna kavuşsun. Hamsi Festivaliyle horon tutalım. Ereğlimiz yine çekim merkezi olsun. Meydanları beraber dolduralım, coşkumuzu paylaşalım. Bunun için tek bir yol var. O da salgını yenebilmek.

Desteğinizi bekliyorum. Kendiniz ve kentimiz için her beraber mücadele edelim. Maskelerimizi takalım, lütfen bunun takipçisi olun. Temizlik kurallarına uyalım, mesafeye dikkat edelim. Sizlere güveniyorum. Ancak birlikte başarabiliriz. Ereğli yeniden bir yıldız gibi parlasın. Denizin mavisi gibi masmavi görelim Ereğli’mizi”

Başkan Posbıyık’ın bu çağrısını ve kovid uyarılarını içeren anonsların yer aldığı mobil araç mahalle mahalle, sokak sokak geziyor.

