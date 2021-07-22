Puffy'nin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkarıldı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Terrier cinsi 1 yaşındaki 'Puffy' adlı köpeğin yuttuğu çorap, endoskopi yöntemiyle midesinden çıkartıldı.

Kente tatile gelen Öğretmen Şaduman Öztürk'ün Terrier cinsi 'Puffy' adlı köpeği, evde, çorap yuttu. Köpeğinin çorabı yuttuğunu gören Öztürk, veterinere başvurdu. Veteriner kliniğinde yapılan acil müdahalede Puffy'un yuttuğu çorap, endoskopiyle çıkartıldı. Puffy, yaklaşık 15 dakika süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Zonguldak'ta ilk kez uygulanan sistemle sağlığına kavuşan Puffy, endoskopi sayesinde açık mide ameliyatından kurtuldu.

Zonguldak Veteriner Kliniği Hekimi Önder Alkan, endoskopinin hayvanlarda uygulanmaya başlanmasıyla birçok açık ameliyatın yapılmadan hayvanın sağlığına kavuşturulduğunu söyledi. Çorap yutan köpeğin 20 günlük bir tedavi sürecinden kurtulduğunu belirten Alkan, "Bize geldiğinde, çorap henüz bağırsaklara geçmemişti. Eğer bağırsaklara geçse ölüm riski vardı. Biz hemen entübe ettik ve mide bürosundan girerek içinden çorabı endoskopi yöntemiyle alıp çıkardık. 15 dakikalık operasyonla teknolojik imkanlarla bunu yaptık. İnsanlara uygulanan endoskopinin aynısı. Sadece uygulanan hortumlar farklı. Endoskopi olmasa hayvanın açık ameliyatı gerekiyordu. Anestezi olarak karın ve mide kesilerek yabancı cisim alınacaktı. 15-20 günlük tedavi zamanı ve ekonomik olarak daha büyük maliyetler olacaktı. Biz teknolojiyle daha az maliyetleri en önemli ağrısız ve acısız hayvanın sağlığına daha hızlı kavuşması sağlanıyor. Hayvan şimdi normal hayatına döndü ve yaşamını sürdürüyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-07-22 12:04:48



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