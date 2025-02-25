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        Haberler Yaşam Zonguldak'ta baston ustası kardan sincap yaptı

        Zonguldak'ta baston ustası kardan sincap yaptı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde baston ustasının kardan yaptığı sincap, görenlerin ilgisini çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:24 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:24
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        Baston ustasından kardan sincap
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaza bürünürken Eski Cami Sokak'taki Bastoncular Çarşısı'nda ustalık yapan 39 yaşındaki Mithat Güllüoğlu kardan sincap yaptı.

        Güllüoğlu'nun yaklaşık 3 saatte yaptığı 180 santimetre boyundaki kardan sincap büyük ilgi gördü.

        Mithat Güllüoğlu, gazetecilere, her yoğun kar yağışı sonrası farklı figürlerde çalışmalar yaptığını söyledi.

        Kardan sincaba insanların ilgi gösterdiğini belirten Güllüoğlu, "Gelip fotoğraf çektirenler oluyor. Çok farklı görüyorlar. Ağaç kütüğünden de kalıcı olarak yapabiliriz. Devrek Bastoncular Çarşısı'nı tanıtmak için yaptık bunu, bastonculuğun unutulmamasını istiyoruz" dedi.

        Kardan sincap için yaklaşık 3 saat uğraştığını anlatan Güllüoğlu, emek verdiği işin insanlar tarafından takdir edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        #kardan sincap
        #baston ustası
        #ZONGULDAK
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