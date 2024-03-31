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        Haberler Gündem Zonguldak'ta CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır sandık başında fenalaştı, hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır sandık başında fenalaştı, hayatını kaybetti

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, görevli olduğu sandık başında kalp krizi geçiren CHP'den belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:36
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        CHP'li belediye meclis üyesi sandık başında fenalaştı, hayatını kaybetti
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi 5. sıra adayı 59 yaşındaki Çakır, partisinin bilişim sorumlusu olarak görev yaptığı Turgut Reis Ortaokulunda fenalaştı.

        İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkanı adayı Halil Posbıyık, İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve partililer hastaneye geldi.

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        #CHP
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