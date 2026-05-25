Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu sular denizin rengini değiştirdi
Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su, denizin rengini değiştirdi
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:15 Güncelleme:
Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
AA'da yer alan habere göre; Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.
Liman ve Kapuz Plajı'nın kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler, kentin birçok noktasından görüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ