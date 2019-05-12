Türkiye'nin ve Batı Karadeniz'in en önemli Fındık üretim merkezlerinden biri olan Alaplı, Dünyanın ve Türkiye'nin ilk organik Fındık kırma işleme ve paketleme entegre fabrikası Ereğli OSB'de kuruluyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki, organik ürünleri ile adını duyuran Alaplı Ziraat Organik fındık Fabrikası AŞ ,Ereğli OSB kurulacak organik Fındık fabrikası yeni sezona üretime başlamayı hedefliyor.
Alaplı Ziraat Organik Fındık Fabrikası AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Gündoğdu, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemesi Programı kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yüzde 50 hibesi ile başlanan Organik Fındık Fabrikası'nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50'ye varan proje desteğinin 1 milyon 500 bin Türk lirası ve öz sermayenin de katkılarıyla Tesisin 3 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Recep Gündoğdu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "Fabrikamız dünyanın ilk organik kırma işleme ve paketleme entegre fındık fabrikasıdır. Fabrikamız yılda 3 bin 500 ton organik fındık işleyerek dünya pazarına ihraç edecektir. Alaplı'da 600 organik fındık üreticisi mevcuttur.Fabrikamız dünya organik fındık pazarının taleplerine göre kurulmuştur. tam kapasiteli üretim yapıldığında 60 kişiye iş imkanı sağlayacaktır.Fabrikamız yeni fındık sezonun yetiştirilmeye çalışıyor. ülkemize hayırlı olsun."
Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 5 dönümlük alan üzerine yapımı süren Organik Fındık Fabrikası tamamlandığında 60 kişinin istihdam edileceği belirtildi.
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