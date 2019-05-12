Türkiye'nin ve Batı Karadeniz'in en önemli Fındık üretim merkezlerinden biri olan Alaplı, Dünyanın ve Türkiye'nin ilk organik Fındık kırma işleme ve paketleme entegre fabrikası Ereğli OSB'de kuruluyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki, organik ürünleri ile adını duyuran Alaplı Ziraat Organik fındık Fabrikası AŞ ,Ereğli OSB kurulacak organik Fındık fabrikası yeni sezona üretime başlamayı hedefliyor.