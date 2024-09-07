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        Haberler Gündem Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü

        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü

        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte işçi Hasan Yılmaz (51), yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 19:01 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:01
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        Maden ocağında göçük; 1 işçi öldü
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        Olay, öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi'ndeki kaçak bir maden ocağında meydana geldi. Maden işçisi Hasan Yılmaz, yaşanan göçük sonrası toprak ve taş yığınlarının altında kaldı.

        İhbarla bölgeye, polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, Yılmaz'ın cesedine ulaştı. Cenaze, Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #ZONGULDAK
        #maden ocağı
        #Hasan Yılmaz
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