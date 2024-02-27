Zonguldak'ta motosikletiyle 3 otomobile çarpan sürücü öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletiyle 3 otomobile çarpan Talha Çakır (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.

Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.