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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta motosikletiyle 3 otomobile çarpan sürücü öldü

        Zonguldak'ta motosikletiyle 3 otomobile çarpan sürücü öldü

        Zonguldak Ereğli'de kontrolünü kaybettiği motosikletiyle 3 otomobile çarpan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 00:43
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        Motosikletiyle 3 otomobile çarpan sürücü öldü
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletiyle 3 otomobile çarpan Talha Çakır (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        KONTROLDEN ÇIKIP OTOMOBİLLERE ÇARPTI

        Kaza, dün akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Talha Çakır idaresindeki motosiklet, kayarak önce park halindeki 2 otomobile, ardından da M.K’nin kullandığı otomobile çarptı.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.

        Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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