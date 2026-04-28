Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Zonguldak'ta tutuklandığını öğrenen zanlı adliyede camdan aşağı atladı | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta tutuklandığını öğrenen zanlı adliyede camdan aşağı atladı

        Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.K., tutuklandığını öğrendikten sonra adliye binasında camdan atladı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:07 Güncelleme:
        Tutuklanınca camdan atladı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrendikten sonra adliye binasında camdan atlayarak ağır yaralandı.

        EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

        İHA'daki habere göre olay; Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. S.K.'nın adresinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        TUTUKLANDIĞINI ÖĞRENİNCE PANİKLEDİ

        İddiaya göre, gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği öne sürülen S.K., sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandığını öğrenince panik halde koşarak adliye binasının camından kendini aşağı bıraktı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #ZONGULDAK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
