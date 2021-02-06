İHA

Zonguldak'ta bir sosyal medyada kentte çekildiği iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Bir şahsın ağaca bağladığı köpeği dakikalarca döverek öldürdüğüne dair görüntüler kentte kısa sürede büyük tepkiye neden oldu.

Çok sayıda kişi görüntülere tepki göstererek şüphelinin bulunmasını istedi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde çalışma başlattı.

Zonguldak Valiliği de büyük yankı uyandıran görüntüler üzerine şu açıklamada bulundu:

"'05-06 Şubat tarihlerinde Zonguldak'ta kimliği belirsiz bir kişinin ağaca bağlı köpeği, elindeki sopayla vurarak vahşice öldürdüğüne' ilişkin sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve büyük tepki uyandıran video ve haber ile ilgili olarak; İl Emniyet ve Jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırmada ilimizde böyle bir şahıs şu ana kadar tespit edilememiştir. Kolluk kuvvetlerimizce araştırmaya halen devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."