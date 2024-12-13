Zoonotik tehdit: Kedilerde mantar hastalıklarını önlemek için çevresel temizlik ve beslenme ipuçları!
Kedilerde en sık rastlanan deri problemlerinden biri olan mantar enfeksiyonları, hem kedilerin sağlığını hem de ev ortamını etkileyebilir. Bu yazıda, kedilerde mantar hastalıklarının belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve nasıl önlenebileceğini uzman görüşleriyle ele alıyoruz. İşte detaylar!
Kedilerde görülen mantar enfeksiyonları, bağışıklık sistemi zayıf dostlarımız için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Peki, bu hastalıkların belirtileri nelerdir ve kedilerimizi nasıl koruyabiliriz? Uzm. Veteriner Hekim Dr. Onur Ülgenalp’in yanıtlarıyla kedinizin sağlığı için bilmeniz gereken her şey!
1. KEDİLERDE EN YAYGIN GÖRÜLEN MANTAR HASTALIKLARI NELERDİR?
Dermatofitoza (mantar enfeksiyonu) genellikle Microsporum canis adlı bir mantar türü neden olur. Kedilerde görülen vakaların %90'ından fazlası bu mantar türünden kaynaklanır. Ancak, Microsporum gypseum, Trichophyton mentagrophytes gibi diğer mantar türleri de dermatofitoza neden olabilir.
2. BU HASTALIKLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR VE NASIL TANI KONULUR?
Dermatofitozun belirtileri kediden kediye değişiklik gösterebilir ve bazı kedilerde hiçbir belirti görülmeyebilir.
Ancak, en yaygın belirtileri; Genellikle baş, kulak, kuyruk ve patilerde yuvarlak veya düzensiz şekilli tüy dökülmesi, etkilenen bölgelerde ciltte kızarıklık, pullanma ve kabuklanma, kaşıntı, tırnaklarda kalınlaşma ve kırılma şeklinde sıralanabilir.
Dermatofitozis (mantar enfeksiyonu) teşhisi ise Wood’s lambası ile muayene (bazı mantar türleri bu lambanın özel ışığı altında floresan bir renk alır), mantar kültürü (enfekte bölgeden alınan tüy veya deri örneğinin teşhis konabilmesi için laboratuvar ortamında kültüre edilmesi), mikroskobik inceleme ve PCR testi ile yapılabilir.
3. EV VE SOKAK KEDİLERİNDE MANTAR HASTALIKLARINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?
Mantar enfeksiyonu olan başka bir kediye temasın yanı sıra kedinin bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi, yüksek nem ve sıcaklık, stres, yetersiz beslenme vb. faktörler mantar enfeksiyonunun oluşmasına zemin hazırlar.
4. BU HASTALIKLAR BULAŞICI MIDIR VE DİĞER EVCİL HAYVANLARA VEYA İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ VAR MIDIR?
Mantar enfeksiyonu, zoonotik (hayvandan insana geçebilen) bir hastalık olduğu için, enfekte bir kediyle temas eden kişilerin ellerini sık sık yıkaması ve temas ettiği yüzeyleri dezenfekte etmesi önemlidir.
Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler (çocuklar, yaşlılar, hamileler vb.) daha dikkatli olmalıdır. Aynı zamanda çoğu mantar türü evcil hayvanlardan birbirine direkt temas, ortak mama kabı ve kum kabı kullanımı yoluyla geçebilmektedir.
Bu nedenle eğer kedinizde mantar enfeksiyonu varlığından şüpheleniyorsanız kedinizi diğer evcil hayvanlarınızdan izole etmeniz ve vakit kaybetmeden veteriner hekiminizle iletişime geçmenizi öneririz.
5. KEDİLERDE MANTAR HASTALIKLARININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Dermatofitoz tedavisi, enfeksiyonun yaygınlığına ve kedinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında topikal (lokal) ilaçlar (mantar önleyici şampuanlar, kremler veya losyonlar), oral ilaçlar (daha yaygın veya şiddetli vakalarda, ağızdan alınan mantar önleyici ilaçlar (örneğin, itrakonazol, terbinafin)) bulunmaktadır.
Veteriner hekiminiz kedinizin genel durumuna göre bu tedavi yöntemlerinden birini veya birkaçını tercih edebilir. Mantar enfeksiyonunun tedavisindeki bir diğer önemli husus ise çevresel temizliktir.
Kedinin yaşam alanının ve eşyalarının düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, mantar sporlarının yayılmasını önlemek ve tekrarlayan enfeksiyonların önüne geçmek için çok önemlidir.
6. TEDAVİ SÜRECİ GENELLİKLE NE KADAR SÜRER VE BU SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?
Dermatofitoz tedavisi uzun sürebilir (haftalar veya aylar) ve bu süreçte veteriner hekiminizin talimatlarına harfiyen uymanız oldukça önemlidir. Tedaviye erken başlamak ve düzenli olarak devam etmek, enfeksiyonun daha hızlı iyileşmesine ve yayılmasının önlenmesine yardımcı olur.
7. MANTAR HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?
Kedinizin yaşadığı ortamın temiz tutulması, kedinizde strese neden olabilecek faktörlerin elenmesi, düzenli ve sağlıklı beslenme, rutin veteriner hekim kontrolleri mantar hastalığının önlenmesi için oldukça önemlidir.
8. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLAN VEYA DİĞER SAĞLIK SORUNLARI OLAN KEDİLER MANTAR ENFEKSİYONLARINA DAHA YATKIN MIDIR?
Bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi vücudun olası enfeksiyonlarla mücadele etmesini zorlaştıracağı için bağışıklık sistemi zayıf olan kedilerde mantar enfeksiyonlarına yatkınlık mevcuttur. Bunun yanında deri bariyerinin güçsüzleşmesine neden olabilecek hastalıkları (hipotiroit, diyabet vb. metabolik hastalıklar) bulunan kedilerin mantar enfeksiyonlarına daha yatkın oldukları bilinmektedir.
9. HEM EVDE HEM DE SOKAKTA HAYVAN BAKANLARA, MANTAR HASTALIKLARINI ÖNLEMEK VE ERKEN TEŞHİS ETMEK İÇİN NELER ÖNERİRSİNİZ?
Evde veya sokakta baktığınız kedilerin davranışlarını takip edin. Bölgesel olarak kaşıma, tüy dökme, kızarıklık vb. bir belirti görürseniz doğru teşhis ve tedavi için vakit kaybetmeden veteriner hekiminizle iletişime geçin.
Eğer kedinizde mantar enfeksiyonu varsa onu diğer kedilerden izole edip mama ve kum kabını ayırarak enfeksiyonun yayılmasını önleyebilirsiniz.
Dengeli beslenme, bağışıklık sisteminin güçlü kalması ve vücudun enfeksiyonlarla savaşması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle evde ve sokakta baktığınız kedilerinizi düzenli ve dengeli beslemenizi öneririz.
11. TEDAVİ SIRASINDA KEDİNİN RAHATINI SAĞLAMAK İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?
Eğer kediniz mantar enfeksiyonuna bağlı olarak patilerini dişliyorsa veya yüz bölgesini kaşıyorsa, oluşabilecek sekonder enfeksiyonları önlemek adına yakalık kullanabilirsiniz.
Bu süreçte kedinizin bağışıklık sistemini güçlendirecek vitamin ve aminoasit açısından zengin bir diyet tercih etmeniz iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Kedinizde strese yol açabilecek aşırı sıcak, gürültü vb. etkenleri elemeniz ve kedinizin yaşam alanını temiz tutmanız kedinizin tedavi sürecinde konforunu arttıracaktır.
12. KEDİLERİN MANTAR HASTALIKLARINDAN TAMAMEN KURTULMASI MÜMKÜN MÜDÜR, YOKSA TEKRAR ETME RİSKİ VAR MIDIR?
Doğru teşhis, uygun tedavi ve bakım ile kedinizin mantar enfeksiyonlarından tamamen kurtulması mümkündür.
Tekrar etme riski her zaman olmakla beraber kediniz daha önce mantar enfeksiyonu geçirmiş ise rutin veteriner hekim kontrollerinizi aksatmamanız ve veteriner hekiminizin önerilerini dikkate almanız kedinizi tekrarlayan mantar enfeksiyonlarından korumak için oldukça önemlidir.