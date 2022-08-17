Vizyona girdiği 1995 yılında sinemaseverlerden tam not almayı başaran film, 17 Ağustos akşamı Star TV'de televizyon izleyicisi ile buluşacak. Zor ölüm 3 filmini ilk kez izleyecek olanlar "Zor ölüm 3 filminin konusu ne ve oyuncuları kim, Die Hard with a Vengeance filmi ne zaman vizyona girdi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Zor ölüm 3 hakkında tüm detaylar...
ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Raymond - Aldis Hodge
Dexter's friend - Edwin Hodge
Dr. Fred Schiller - Stephen Pearlman
Sharon Washington - Bill Jarvis
Michael Cristofer - Wanda Shepard
Phyllis Yvonne Stickney - Felix Little
John C. Vennema - John Doman
Berndt - T. Alloy Langenfeld
Patrick Borriello - Kent Faulcon
Larry Griffith - Gerry Becker
Daryl Edwards - Drew Nelson
Greek Deli Proprietor - Michael Tadross
Federal Reserve Guard - John Hoyt
Arab Cabbie - Aasif Mandvi
ZOR ÖLÜM: 3 FİLMİNİN KONUSU
New York’lu polis dedektifi John McClane, bu kez kendisinden ve NY şehrinden intikam almaya çalışan Simon takma adlı bir cani ile mücadele etmektedir. Simon tarafından şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş bombaları bulup etkisiz hale getirebilmek için onun bilmecelerini çözmek zorunda kalan McClane’e, Harlem’de tanıştığı sinirli dükkan sahibi Zeus da yardımcı olacaktır.
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