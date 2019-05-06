Zorlu Holding, jeotermal yatırımları ile elektrik üretiminin yanı sıra, konut ve sera ısıtmasından termal turizm ve endüstriyel sıcak su teminine kadar uzanan döngüsel bir enerji ekosistemini hayata geçirmeyi hedefliyor. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap ve Zorlu Enerji Jeotermal Enerji Santralleri Grup Müdürü Ali Er, Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Kızıldere 3 Santrali'nde bir grup gazeteci ile sohbet toplantısı düzenledi.

(Soldan sağa) Zorlu Enerji Jeotermal Enerji Santralleri Grup Müdürü Ali Er, Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül veZorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak.

(Soldan sağa) Zorlu Enerji Jeotermal Enerji Santralleri Grup Müdürü Ali Er, Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül ve Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak.

Toplantıda holdingin Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde grup şirketlerinden Zorlu Enerji'nin yerli, yenilenebilir ve akıllı enerji yatırımları anlatıldı. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, son 10 yılda enerjiye yaptıkları yatırımların 2 milyar doları bulduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki santrallerinin yüzde 87'sinin yenilenebilir kaynaklara dayandığını aktaran Yüngül şöyle konuştu: "Jeotermal başta olmak üzere hidroelektrik ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarımıza, güneş gibi potansiyeline çok inandığımız temiz enerji kaynaklarını da adım adım ekliyoruz. Yeni nesil inovasyon ekonomisine odaklı iş modelimizle akıllı şebekeler ile evlerin ve şehirlerin enerjisini yönetecek, elektrikli araç kiralamadan elektrikli araç şarj noktalarına kadar uzanacak bir dizi akıllı sistemi hayata geçirmeye başlamış bulunuyoruz." Grubun jeotermale yaptığı yatırımların 1.5 milyar doları bulduğunu belirten Yüngül ''Yatırım kollarımız hep yenilenebilir olacak'' dedi.



'TOPLAM KURULU GÜCÜMÜZ 1.086 MW'A ULAŞTI'

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak da Zorlu Enerji’nin toplam kurulu gücünün 1.086 MW’a ulaşırken, Türkiye’deki kurulu gücünün yüzde 87’si, toplam kurulu gücünün ise yüzde 64’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandığını söyledi. Sinan Ak; “Geçen yıl tamamlanan Kızıldere 3 ile birlikte jeotermal enerjideki kurulu gücümüzü 305 MW’a çıkararak bu alanda Türkiye’nin en büyük oyuncusu olduk. Jeotermalde; seracılık, konut ısıtması ve termal turizmi de içine alan döngüsel bir ekonomi yaratarak hem bölgesel kalkınmaya hem sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan yeni nesil bir iş modelinin en güzel örneklerini sunuyoruz” dedi.

Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali

Zorlu Enerji'nin yurt içinde 7 hidroelektrik, 3 rüzgar, 4 jeotermal ve 3 doğalgaz santrali, yurt dışında Pakistan’da 1 rüzgar santrali ve İsrail’de 3 doğalgaz santrali bulunuyor.

Toplam Kurulu Güç 1.086 MW

Jeotermal 305 MW

Rüzgar 272 MW

Hidroelektrik 119 MW





'MITSUI'DEN ORTAKLIK TEKLİFİ GELDİ'



Sorularımızı da yanıtlayan Ak, satışa çıkan Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ'ye Japon Mitsui'den yüzde 50'şer paylı ortak şirket kurma teklifi geldiğini söyledi. Üç yerli firmadan da satın alma teklifi aldıklarını belirten Sinan Ak, tüm bunları değerlendirdiklerini aktardı. Ak, Mitsui ile ortaklık gerçekleşirse Japonya'dan birleşme finansmanı sağlanacağını dolayısıyla Türkiye'ye sermaye girişi sağlanacağını kaydetti.







Ak'ın verdiği bilgiye göre 2006 yılında doğal gaz dağıtım faaliyetlerine başlayan Zorlu Enerji 2 bölgeye 350 milyon dolar yatırım yaptı. Bu şirketlerin 120 milyon dolar civarında kredisi bulunuyor. Zorlu Enerji'nin toplam borcu ise 2.2 milyar dolar seviyesinde. Bir süre önce borcu azaltmak için hisse satışı ve ikincil halka arz planladıklarını söyleyen Ak, ekonomideki dalgalanma nedeniyle halka arzı daha sonra yapmayı planladıklarını aktardı. Ak ''Bu yıl 400 milyon dolar EBITTA yaratacağız. Çok rahatlıkla ana para ve faizi ödeyebiliriz ama biz borcu azaltmak katlılığı artırmak için yola çıktık. Nihai hedefimiz borcu 1.5 milyar dolara indirmek'' dedi.

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLU KREDİLER İÇİN FON KURULACAK



Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak'a enerji sektöründe yeniden yapılandırma gerektiren kredi tutarını ve bunun için nasıl bir yol izleneceğini sorduk. Sektördeki toplam sorunlu kredilerin 12 milyar -13 milyar dolar civarındaki olduğunu aktaran Ak, sorunlu krediler için fon kurulacağını ve fonlara kreditör olacak her bir bankanın hissesi kadar ortak olacağını ifade etti.



'PAKİSTAN VE KATAR'DA BÜYÜYECEK'



Yenilenebilir enerji yatırımlarının devam ettiğini vurgulayan Ak, Sarayköy'de 35 MW kurulu güce sahip olacak jeotermal enerji santralinin yatırımına başladıklarını aktardı. Jeotermalde Türkiye'nin en büyük yatırımcısı olduklarına dikkat çeken Ak, Türkiye'nin dışında Pakistan ve Ortadoğu'da da yenilenebilir enerjide büyümeyi planladıklarını ifade etti. Jhimpir'de Pakistan'ın ilk rüzgar santralinin ardından 100 megavatlık güneş enerjisi santrali kurduklarını belirten Ak, güneşte 200 megawatlık bir lisans için daha çalışma yürüttüklerini, ülkede 5 yıl içerisinde toplam 500 megawata kadar rüzgar ve güneş enerjisi yatırımına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.



'İHALE BU YAZ YAPILACAK'



Katar'da da ülkenin ilk büyük ölçekli güneş enerjisi projesinin ihale sürecinde ön yeterlilik aldıklarını belirten Ak, haziran ya da temmuz ayında yapılacak ihalede rekabet eden tek Türk şirketi olduklarına dikkat çekti. Zorlu Enerji ihale için First Solar ve Katarlı bir grup ile konsorsiyum oluşturmuştu.

'JEOTERMAL SERA BÖLGESİ PROJEMİZ VAR'



Enerjide dağıtıma odaklanan Zorlu Holding, jeotermalde yeni yatırımlara ve döngüsel bir sisteme geçmeye hazırlanıyor. Şirket Kızıldere'deki jeotermal tesislerin hemen yanında yer alan sera yatırımı için hazırlanan bölgeye ücretsiz su sağlayarak seraların ısıtılmasını sağlayacak.

Jeotermal enerji için yer altından 50 dereceden 240 dereceye kadar sıcak su çıkarılıyor. Bu su elektrik enerjisi üretimi için kullanılıp yeniden yer alnına gönderiliyor.



Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap, Kızıldere 1 santraliyle Sarayköy'ün ısıtmasını sağladıklarını, 3 bin konut konut eşdeğeri kaynak tahsisi yaptıklarını kaydetti. İki otele termal su verdiklerini vurgulayan Kındap "Etraftaki seraların ısıtılması için su veriyoruz. Aynı zamanda Kızıldere 2 santralimiz içerisinde de kullanılmaya hazır bölgesel ve sera ısıtma eşanjörleri bulunuyor. Eğer hayata geçirebilirsek Kızıldere 4 projemiz için de Buharkent Belediyesi ile bölgenin ısı ihtiyacının karşılanmasına ilişkin bir protokolümüz bulunuyor. Ayrıca Kızıldere 2 santralini de içerisine alan 600 dönümlük alanda Organize "Jeotermal Sera" Bölgesi projemiz var. Kamu ile işbirliği içinde yürütülen bu projede şu anda arazi tahsisi kısmına geçildi. Sera bölgeleri kurulduğunda ısıtma enerjisi ihtiyacını Kızıldere santrallerimizden sağlayacağız. Seraların işletme giderlerinin yüzde 50-70'inin ısıtma kaynaklı olduğunu düşündüğümüzde bunun sosyal kalkınmaya ciddi desteği olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bir ilk olacak bu proje bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak" dedi. Kındap, seranın ısıtılması ile yılda 15 bin ton sebze üretilmesinin planlandığını ifade etti.



'TARIM ÜRÜNLERİNİN KURUTULMASI İÇİN PROJE GELİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'



Projenin 600-700 kişiye istihdam sağlayacağını kaydeden Kındap, ayrıca ileride üzüm ve incir gibi tarım ürünlerinin kurutulması için de bir proje geliştirmeyi planladıklarını ifade etti. Kındap "Biz tarım ve jeotermalin entegre olacağı bir modelin mümkün olduğunu, dahası bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hele ki ülkemizde gıda fiyatlarının bu kadar çok konuşulduğu bir dönemde bu konuyu ülke olarak yeniden düşünmemiz gerektiğine inanıyoruz. İtalya'da ve İzlanda'da bunun çok güzel örnekleri var." diye konuştu.



'SIFIR ATIKLA ENERJİ ÜRETİYORUZ'



Kındap, jeotermal santrallerin incir ve üzüm rekoltesini olumsuz etkilediği yönündeki eleştirilere de şu yanıtını verdi. "Avrupa Birliği'nin en büyük Araştırma ve İnovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamındaki GECO Projesi'ne Türkiye'den dahil olan tek enerji şirketiyiz. Burada Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda, Almanya gibi ülkelerden toplam 18 kurum ile birlikte çalışıyoruz. Bu Ar-Ge projesi ile karbondioksit dahil tüm atıkları reenjekte ederek (yer altına geri gönderim) sıfır atıkla enerji üretirken iklim değişikliği ile mücadeleye destek vermeyi ve kaynağın sürdürülebilirliğini hedefliyoruz. Eğer Ar-Ge projesi başarılı sonuçlanırsa hem dünyadaki diğer ülkelerde hem de kendi projelerimizde uygulayacağız. Bir anlamda bu konuda dünyada da liderlik etmiş olacağız.

Şirketten verilen bilgiye göre Kızıldere ve Alaşehir'deki yatırımlarına ek olarak, Alaşehir 2 (24,9 MW) ve Alaşehir III (30 MW) santralleri ile ilgili çalışmaları devam eden Zorlu Enerji'nin ayrıca, Kızıldere jeotermal sahasında kurmayı planladığı 60 MW elektrik üretim kapasitesine sahip, 2018'de süresi 54 aya çıkarılmış bir ön lisansı bulunuyor. Denizli, Kütahya, Yozgat ve Bitlis'te jeotermal ruhsat sahaları bulunan Şirket, bu alanda yurtdışında ise Endonezya ve Kenya pazarları için araştırmalarını sürdürüyor.