Zorlu Enerji Grubu, 2006 yılında doğal gaz dağıtım faaliyetlerine başladı. Grup, gerek Gaziantep, gerekse de Trakya’da doğal gaz dağıtımı kapsamında şehir şebekesinin projelendirilmesi, altyapı yatırımları, şebekenin devreye alınması çalışmalarını gerçekleştirdi.

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın gaz dağıtımını yapıyor. Bölgede, abone sayısı yaklaşık 247 bin, 2017 yıllık gaz satış miktarı 748 milyon metreküp.

Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ de Gaziantep ve Kilis’in şehiriçi doğalgaz dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Abone sayısı 206 bin dolayında bulunuyor. 2017 yılı gaz satış miktarı 280 milyon metreküp.

Grup, 2035 yılına dek toplam 523 milyon dolarlık yatırımla 9 bin kilometrelik boru hattını oluşturmak istiyor. 1.5 milyon aboneye ulaşmayı ve 5 milyar metreküplük doğal gazın dağıtımını yapmayı hedefliyor.

TEKLİFLER ALINDI

Zorlu Enerji, bir süre önce portföyündeki Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ’yi satışa sundu. Şirketlerle görüşmeler başladı. Bu ay başında kritik bir eşik daha aşıldı. Yerli ve yabancı 4 grubun bağlayıcı fiyat teklifi sunduğu öğrenildi.

Bunların arasında Japon Mitsui’nin de bulunduğu belirtiliyor. Diğer 3 şirket yerli… Bunlardan biri de PALMET Enerji. PALMET Enerji’nin patronu Doğanay Samuray, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, teklif verdiklerini doğruladı ve şunları söyledi: “Biz de teklifimizi 6 Nisan’da sunduk. İddialıyız ve kararlıyız” dedi.

Samuray, teklif tutarıyla ilgili sorulara yanıt vermedi. Sürecin ne zaman sonuçlanacağı sorusu üzerine, “Zorlu Grubu değerlendiriyor” diye konuştu.