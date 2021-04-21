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Zorlu Holding yatırım görüşmesi yapacağı girişimcileri belirledi

Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsü kapsamında, jürinin değerlendirmesi sonucunda yatırım görüşmesi yapmaya hak kazanan fikirler belli oldu. Yatırım görüşmesi için Vestel Ventures ile masaya oturacak Be Right Back, Geliverio, Ne Ekersen ve Selffix takımları, yatırım için el sıkışıldığı takdirde Zorlu Holding’in yüzde 25 ortaklığında birer start-up olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sonunda yatırım kararında hemfikir kalınamayan girişim adayı takım üyeleri ise Zorlu Grubu’nda inovasyon elçisi olarak yolculuklarına devam edip, kurumun inovasyon kültürünün dönüşmesinde rol oynayacak

Zorlu Holding yatırım görüşmesi yapacağı girişimcileri belirledi
HABERTURK.COM

Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik programı Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsü kapsamında, final jüri değerlendirmesinin ardından yatırım görüşmesi yapmaya hak kazanan dört takım açıklandı.

Parlak Bi’Fikir programına gelen 700’ü aşkın fikir arasından seçilerek tohum yatırım alan 8 proje takımı, 15 Nisan 2021 Perşembe günü, nihai yatırım almak için jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi.

Zorlu Grubu hissedarları, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Mümin Cengiz Ultav, Zorlu Holding Grup ve Sektör Başkanlarındanü Vestel Şirketleri Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz, İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan, Mali İşler Grubu Başkanı Cem Köksal, Bilgi Teknolojileri Grubu Başkanı Murat Zeren, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, S360 CEO’su Kerem Okumuş ve Tiko CEO’su Sina Afra’nın da aralarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda Vestel Ventures ile yatırım görüşmesi yapmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

YÜZDE 25 ORTAK OLACAK

Jüri üyelerinin değerlendirmesi neticesinde finale kalan sekiz takım arasından Be Right Back, Geliverio, Ne Ekersen ve Selffix takımları yatırım görüşmesi yapmaya hak kazandı. Takımlardan Be Right Back, oyunculara istediği oyunu, istediği zaman, dilediği cihazdan oynama imkanı sunan bir yazılım geliştiriyor. Geliverio, kargo şirketlerine kolay gönderi deneyimi sağlarken işletmelere dinamik fiyatlama ve hızlı teslimat ile en uygun kargo alternatiflerini sunan bir uygulama üzerine çalışıyor.

Yatırım görüşmesine hak kazanan diğer bir takım olan Ne Ekersen, çiftçiler için başta hasat olmak üzere çeşitli akıllı tarım hizmetleri sağlayan bir teknoloji firması olarak olarak faaliyet gösteriyor. Selffix ise elektronik ürünlerin servis ihtiyaçlarını uzaktan çözmeye yönelik bir platformun geliştirilmesine odaklanarak uçtan uca etkileşimi yeniden tasarlayan bir araç olmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, seçilen takımlar, yatırım görüşmesi için masaya oturacak. Bu süreç sonunda yatırım için el sıkışılan projelere Zorlu Holding yüzde 25 ortak olacak. Ayrıca hukuk, muhasebe, finans, iletişim gibi birçok alandaki ihtiyaçları da Zorlu Holding tarafından sağlanacak.

'GİRİŞİM DÜNYASININ KAVRAMLARINI KURUM KÜLTÜRÜNE ENTEGRE ETTİK'

Pandeminin getirdiği belirsizliklere rağmen Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsünü gerçekleştirdiklerini dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, "Pandemi döneminde grup olarak inovasyon odaklı yaklaşımı, çeviklik ve hızlı öğrenme gibi meziyetlerimizi daha da geliştirdik. Girişim dünyasında yaygın olan bazı kavram ve çalışma biçimlerini de kurum kültürümüze daha çok entegre ettiğimiz bir dönemden geçtik. Hukuk, insan kaynakları, satın alma, muhasebe, kurumsal iletişim, finans Vestel Ventures ekibi başta olmak üzere tüm proje ekibi canla başla çalıştı, ekiplere destek verdi" dedi.

Parlak Bi’Fikir sürecinde bir kaybeden olmadığını, herkesin kazandığını dile getiren Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ise, "Kazan-kazan yaklaşımıyla, katılımcıların ve hatta Zorlu Grubu’ndaki herkesin hep birlikte öğrendiği, dönüştüğü bir platform, bir süreç söz konusu. Amacımız sadece yenilik bulmak ya da kar odaklı girişimler yaratmak değil. Biz aksine grubumuzda kökten bir değişim başlatmak ve bunu kurum kültürümüze işlemek için bu programı kritik bir araç olarak konumlandırdık" ifadelerini kullandı.

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