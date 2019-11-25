Zorlu PSM’de bu hafta...

Yenilenen koreografisi, yeni şarkılar ve etkileyici yeni ışık tasarımıyla Sertab’ın Müzikali, Türkiye ve gündeme dair konularıyla farklı ilgi alanlarındaki sürpriz konuk sanatçıları ağırlayan “brahim Selim ile Bu Gece, dinleyenleri vedalar ve yarım kalanlar arasında bir yolculuğa çıkaran sözü ve müziği kendine ait şarkılarıyla melankolik, romantik ve samimi bir müziğin izini süren, alternatif pop'un yükselen ismi Ceren Gündoğdu ve moda ve müziğe olan yetenekleriyle etkileyici projesi İstanbul Gazinosu'nu hayata geçiren Hakan Bahar’ın yeni projesi Cazino hafta boyu Zorlu'da yer alacak...

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 02 ARALIK, PAZARTESİ

Uzun süredir Youtube’da yayınladığı içerikleri ile kendine sadık bir kitle edinen İbrahim Selim, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı yeni programında, Türkiye ve gündeme dair konularıyla farklı ilgi alanlarındaki sürpriz konuk sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. İbrahim Selim ile Bu Gece programı sezon boyunca her hafta touché’de izleyici ile buluşurken program Zorlu PSM’nin YouTube kanalından da kaçırdığınız bölümleri de izleme fırsatı sunuyor!

SERTAB'IN MÜZİKALİ //02 ARALIK, PAZARTESİ

Son iki yıldır izleyicilerini zamanda bir yolculuğa çıkaran Sertab’ın Müzikali, yeni sezonda sizlerle! Müzikal, yenilenen koreografisi, yeni şarkılar ve etkileyici yeni ışık tasarımıyla izleyiciyle buluşuyor! Bir yandan, 1967’den bugüne 200’den fazla Broadway yapımında ışık tasarımcısı olarak çalışan, Tony ödüllü Ken Billington Sertab’ın Müzikali için ilk defa Türkiye’ye gelecek ve gösterinin ışıklarına kendi dokunuşunu katacak.

GERÇEK // 05 ARALIK, PERŞEMBE

The Guardian gazetesi tarafından 'çağımızın en heyecan veren oyun yazarı' olarak nitelendirilen Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller’ın eserinden uyarlanan Gerçek, güldürmeye devam ediyor. Nefes kesen anlarıyla her sahnede seyircinin algısını değiştirmeyi başaran ve şaşırtan oyunun kadrosunda değerli oyuncular Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder yer alıyor. Dostluk, şüphe, ihanet ve gerçek kavramlarını ele alan oyun, deneyimli yönetmen Mehmet Ergen rejisi ile tiyatroseverlere hafızalara kazınacak bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

ÇOK DA FİFİ - STAND UP// 05 ARALIK, PERŞEMBE

"Hayatla dalga geçmezsek vallahi çatlarız!" diyen 5 kadından oluşan Türkiye'nin ilk stand-up grubu Çok da Fifi; kendi kişisel mizahlarının yanı sıra, kadınların ortak dertlerini dertlenmeden sahneye taşımaya devam ediyor. Bugüne kadar 200’den fazla gösteri yapan, Adana’dan Berlin’e, çıktıkları tüm sahnelerde coşku ve kahkaha ile ağırlanan bu eğlenceli gösteriyi kaçırmayın.

VENDREDI SUR MER PRESENTED BY MERCEDES-BENZ // 05 ARALIK, PERŞEMBE

Dünyayı anlayabilmek için farklı bakış açıları geliştiren ve kendisini ifade etme tutkusu sonucu kendini fotoğrafçılıkta bulan Charline Mignot yani Vendredi sur Mer, yazdığı şarkı sözlerini kendi fotoğraf çekiminde kullanmak isteyince kendini müziğin içinde buldu. Hit şarkıların da yer aldığı; karakteristik tarzıyla çıkardığı son albümü “Premiers émois” ve samimi sesiyle Vendredi sur Mer, 5 Aralık’ta Türkiye’de ilk defa %100 Studio sahnesinde seyirciyle buluşacak.

CEREN GÜNDOĞDU // 06 ARALIK, CUMA

Dinleyenleri vedalar ve yarım kalanlar arasında bir yolculuğa çıkaran sözü ve müziği kendine ait şarkılarıyla melankolik, romantik ve samimi bir müziğin izini süren, alternatif pop'un yükselen ismi Ceren Gündoğdu, farklı müzik türlerine olan ilgisinin yansımalarının derinden hissedildiği, nostaljik ve romantik şarkılardan oluşan repertuvarıyla 6 Aralık’ta touché'de dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

THE ARISTOCRATS// 06 – 07 ARALIK

Enstrümantal rock-füzyonun en iyi temsilcilerinden olan, dirty rock, folk ve cazı harmanlayarak, tek bir albümde en iyi şekilde özetleyen The Aristocrats dördüncü stüdyo albümleri “You Know What…?” ve unutulmayacak performanslarıya 6 ve 7 Aralık’ta, iki gece üst üste müzikseverlerle buluşuyor.

CAZİNO: HAKAN BAHAR // 07 ARALIK, CUMARTESİ

Moda ve müziğe olan yetenekleriyle etkileyici projesi İstanbul Gazinosu'nu hayata geçiren Hakan Bahar, yüksek modayı; nostaljiyi, bir dönemin estetik kültürünü ve müziğini eşi benzeri olmayacak bir deneyimle sunuyor. Bahar, bu kez moda ve müziğin, caz tınılarına da dokunduğu yeni projesi Cazino ile benzersiz ve çağdaş bir gazino deneyimi için sahnede!

HAAi (ALL NIGHT LONG SET)// 07 ARALIK, CUMARTESİ

HAAi, Sónar Istanbul’da imza attığı hafızalardan silinmeyen performansından sonra, All Night Long Set’iyle 7 Aralık’ta yeniden %100 Studio sahnesinde!