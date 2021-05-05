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‘Zorluk ve Direnç’ sergisi ABD'de

Ressam Akın Ekici’nin pandemi sürecinde sanatın rolünü, iyileştirici gücünü ortaya koyan ‘Zorluk ve Direnç’ adlı yeni sergisi ABD New Jersey Art Factory’de sanat severlerle buluştu.

‘Zorluk ve Direnç’ sergisi ABD'de


Çağdaş Resim Sanatı’nın önde gelen temsilcilerinden Ressam Akın Ekici ‘Zorluk ve Direnç’ adını verdiği yeni sergisinde pandemi sürecinde sanatın rolünü, iyileştirici gücünü ortaya koyuyor. Ekinci'nin, küratörlüğünü Bergen Community College Digital Medya ve Sanat Tarihi Öğretim Üyesi ve Heykeltraş Dr. Feride Demir’in yaptığı sergisi ABD New Jersey Art Factory’de sanat severlerle buluştu.

Akın Ekinci
Akın Ekinci

The Art Factory NJ ve Myr Academy & Art Studio ekibi tarafından hayata geçirilen sergi kapsamında sanatçının orjinal eserleri Myr Academi tarafından yapay zekâ ile oluşturulan dijital işlemeler ile farklı, ilgi çekici bir forma dönüştürüldü ve video performansı olarak ayrıca sergilendi.

İnsanlığın tarih boyunca ender gördüğü trajedilerden birini yaşadığını ifade eden Akın Ekici, ne kadar süreceği belirsiz olan salgında sanatın iyileştirici gücüne sığındığını ifade etti. Ruhu güzelliklerle beslenen ve geleceği için umudu artan insanın direncinin de artacağını dile getiren Ekici, “Sanat ruh direncinin atması için bir kaldıraç etkisi gösterdiği gibi ruh direncinin kişiden kişiye, toplumdan topluma taşınması, aktarılması için de bir taşıyıcı görevi üstelenecektir. Kişiler, toplumlar ve ülkeler arasında pozitif etkileşimin sağlanmasının en basit ve en etkili yolu sanatsal üretimlerin her türlü zorluğa rağmen aktarılmasıdır” dedi.

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