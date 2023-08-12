"Öncelikle bir toplu ulaşım denetim merkezimiz var. Burada taksilerimizi biz 7 gün 24 saat izliyoruz. Bu merkezde yaklaşık 50 bin kamerayla hem toplu taşıma araçlarının içindeki, yani taksilerin içindeki kameralarla bu denetimleri yedi yirmi dört saat boyunca izleyerek ve takip ederek yapıyoruz. 150 noktada İstanbul'da sabit kameralarımız var, onun dışında mobil ekiplerimiz var sahada dolaşan ve önemli noktalarda yine seyyar ekipler dediğimiz 15 tane aracımız var ve burada da 85 kişilik bir personelle beraber sahada da denetimleri yapıyoruz. Tabi bu denetimleri tek başımıza yapmıyoruz hiçbir zaman, emniyetin, diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte istişare halinde ve onlarla sahaya çıkarak birlikte yapıyoruz.

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Çünkü bazı konularda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek başına yetkisi yok. Bize 2022 yılında 80 binin üzerinde şikayet gelmişti, 153 Çözüm Masa'mıza. Bu yıl da şu anda Ağustos ayında yaklaşık 45 binin üzerinde yine gelen şikayetler var. Bu şikayet sayısı yıl sonuna kadar büyük ihtimalle 80 bini geçecek gibi görünüyor şu anda. Oranlarına baktığımızda en çok hangi konularda şikayetler var; yol ve yolcu seçme şikayeti yine birinci sırada. Sonrasında trafik kural ihlalleri var, yolcuya kaba davranılması konusu var. Fazla ücret alınması, yolcuyu uzak yoldan götürmek gibi sıralanan şikayetler var. 2022 yılıyla oransal olarak karşılaştırdığımızda yol ve yolcu seçme şikayeti bize bu sene çok daha fazla gelmiş. Geçen yıl yüzde 47 oranındayken bu sene yüzde 59 oranına kadar çıkmış. Ancak yolcuya kaba davranma ve fazla ücret alınması gibi şikayetlerde düşüş olduğu görülüyor. Bu aslında bizim yaptığımız yaptırımlar sonucunda ortaya çıkan bir durum diye düşünüyoruz. Çünkü artık vatandaşlar telefonlarıyla kaydedip bize iletebiliyorlar ve biz bununla ilgili yaptırımlarımızı hızlıca o şoföre uyguluyoruz ve bunu da sosyal medyamızdan yayınlıyoruz. Dolayısıyla burada bir farkındalık var bu davranışlar biraz düşmeye başlamış durumda.."