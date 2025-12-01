Zorunlu servis ücreti uygulaması kalkıyor! Menüde yazan zorunlu servis ücreti yasal mı?
Ticaret Bakanlığı, restoran, kafe benzeri yerlerde uygulanan zorunlu servis ücreti uygulaması için harekete geçti. Edinilen bilgiye göre; Bakanlık, işletmelerin menüde yazsa dahi müşterilerinden ek para almasının önüne geçecek. Tüketiciler sadece gönüllük esasına dayanan bahşiş ödemesi yapabilecek.
Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde uzun süredir tartışma konusu olan zorunlu servis ve masa ücreti uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor. Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle işletmeler, menülerine servis ücreti ibaresi ekleyemeyecek ve tüketicilerden yiyecek–içecek bedeli dışında zorunlu herhangi bir ödeme talep edilemeyecek.
ZORUNLU SERVİS ÜCRETİ UYGULAMASI KALKIYOR
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapmaya hazırlandığı değişiklikle işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek.
Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında sadece "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı olarak kendi istekleriyle ilave ücret ödemesi yapabilecek. Bu sayede işletmelerin tüketicilere kaliteli hizmet sunmaları açısından daha rekabetçi bir ortam sağlanacak.
MENÜLERE 'SERVİS ÜCRETİ' İBARESİ EKLENEBİLECEK Mİ?
Yönetmelik değişikliğiyle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler, ürünlere ait menülerde servis, masa ücreti ya da herhangi bir isim altında ücret tahsil edileceğine ilişkin ibarelere yer veremeyecek. Böylece tüketiciler, sadece tükettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek.