Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oluyor. Bu hafta Hatay'da düzenlenen Yemekteyiz yarışmasında yarışmacılardan biri, büyük ödül olan 50 bin TL para ödülünü kazanacak. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugün büyük ödülün sahibi ve haftanın yarışmacıları...