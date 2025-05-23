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        Haberler Bilgi Magazin Zuhal Topal'la yemekteyiz kim kazandı 23 Mayıs Cuma 2025: Bugün Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 23 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

        TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma günü haftanın finali yapılıyor ve 150 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Peki, 23 Mayıs Cuma 2025 bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hangi yarışmacı birinci oldu? İşte, haftanın kazanan ismi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 15:43 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:41
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        Her hafta içi saat 16.00’da TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında, 23 Mayıs 2025 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor. 5 yarışmacı tüm hafta boyunca 150 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Peki, 23 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte, detaylar...

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        23 MAYIS 2025 CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Haftanın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        1. GÜN YARIŞMACISI

        4

        2. GÜN YARIŞMACISI

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        3. GÜN YARIŞMACISI

        6

        4. GÜN YARIŞMACISI

        7

        5. GÜN YARIŞMACISI

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