23 Mayıs 2025 Cuma bugün Gelinim Mutfakta kim elendi ve kim haftanın birincisi oldu?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da her Cuma günü haftanın finali yapılıyor. Cuma günleri; bir yarışmacı programa veda ederken, biri 10 altın bileziği kazanıyor. Peki, bugün günü Gelinim Mutfakta'da kim elendi kim birinci oldu? İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacı...
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan “Gelinim Mutfakta” programında, 23 Mayıs 2025 Cuma günü haftanın finali gerçekleşiyor. Dört gelin ve kayınvalidelerinin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada, haftanin finalinde bir isim yarışmaya veda ederken bir isim de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, 23 Mayıs 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim haftanın birincisi oldu? İşte, detaylar...
23 MAYIS 2025 CUMA GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen yarışmacısı ve haftanın birincisi belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİMLER?
Sahra
Gizem
Ezgi
Ebru