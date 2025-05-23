Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan “Gelinim Mutfakta” programında, 23 Mayıs 2025 Cuma günü haftanın finali gerçekleşiyor. Dört gelin ve kayınvalidelerinin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada, haftanin finalinde bir isim yarışmaya veda ederken bir isim de 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, 23 Mayıs 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim haftanın birincisi oldu? İşte, detaylar...