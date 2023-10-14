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        Haberler Televizyon Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 13 Ekim 2023 Yemekteyiz birincisi bu hafta kim, hangi yarışmacı oldu ve 75 bin liralık büyük ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'i kim kazandı? 13 Ekim Yemekteyiz birincisi kim oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim için geri sayım sona erdi. TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in haftalık final günü geldi. 13 Ekim Cuma günü en yüksek puanı alan yarışmacı birinci oldu ve 75 bin TL ödülün sahibi oldu. İşte 13 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 00:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:33
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finali oynandı. Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Haftanın finalinde birinci olup 75 bin TL ödülün sahibi olan yarışmacı 13 Ekim Cuma günü belli oluyor. İşte Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu tablosu...

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 13 Ekim Cuma günü belli oldu. Haftanın birincisi olan yarışmacı Hasan aynı zamanda 75 bin TL değerinde ödülün de sahibi oldu.

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        BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9-13 Ekim haftanın yarışmacıları:

        Özlem Doğru

        Sadettin Aktaş

        Hasan Hüseyin Dilir

        Ceyda Genç

        Aleyna Büşra Dursun

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU (HENÜZ AÇIKLANMADI)

        1. gün yarışmacısı : Özlem Hanım

        2. gün yarışmacısı : Sadettin Bey

        3. gün yarışmacısı : Hasan Bey

        4. gün yarışmacısı : Ceyda Hanım

        5. gün yarışmacısı : Aleyna Hanım

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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