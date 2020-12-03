Zümrüdüanka dizisinin 20. son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Zümrüt’ün yanlış kişiye güvenmesi Demirkan ailesinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır. Zümrüdüanka 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka 21. son bölüm özeti...

ZÜMRÜDÜANKA 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Demirkanlar ve Özgüçler arasındaki gerilim artık bir savaşa dönüşmüştür. Behram Özgüç, Serhat’ın elinden bütün sevdiklerini almaya kararlıdır. Serhat üzerine atılan suçtan bir an önce kurtulup ailesinin yanında olmanın derdindedir. Ancak Behram planları bozuldukça Serhat için yeni tuzaklar hazırlamaktadır.

Zümrüt sahip olduğu sır yüzünden korkunç bir ikilemin içine düşer. Bu sırrın ortaya çıkması Serhat’ı darmadağın edecektir. Ancak saklaması da hiç kolay olmayan bir sırdır bu.

Suhandan yaşadığı acının tesiriyle adım adım geri dönülmez bir yola girmektedir. Serhat’ın ve bütün ailesinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek kendine yeni bir dost edinecektir. Ancak Suhandan’ın asıl amacı ona acı çektiren herkesten öç almaktır artık. Zümrüt ve Serhat bu dönüşümün farkına varmadıkça tehlike giderek büyüyecektir.

ZÜMRÜANKA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.