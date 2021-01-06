Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Zümrüdüanka neden final yapıyor? Zümrüdüanka neden bitti?

Başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisi final yaparak diziseverlere veda ediyor. Seyirciler merak ediyor: Zümrüdüanka neden final yapıyor? Zümrüdüanka neden bitti? İşte detaylar...

Zümrüdüanka neden final yapıyor? Zümrüdüanka neden bitti?

Zümrüdüanka dizisi Cumartesi akşamları yayınlanıyordu, ardından yayın günü Çarşamba gününe çekildi. Dizinin final yapacağı iddiaları doğru çıktı. Zümrüdüanka neden final yapıyor? Zümrüdüanka neden bitti?

ZÜMRÜDÜANKA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Reytinglerde düşüş yaşayan dizinin ilk önce yayın günü değişti ancak reytinglerde başarılı bir grafik yakalayamayınca final kararı alındı.

ZÜMRÜDÜANKA ÖZET

Zümrüt’ün tek bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet’in gidişi suskun olur. Ancak bu fırtına öncesi sessizliktir ve onu tanıyan herkes bunun arkasından büyük bir fırtınanın geleceğini iyi bilir.

Azimet’in gidişiyle birlikte Demirkanlar konağında adeta yaprak dökümü yaşanır. Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyen Suhandan’la Latif, hayatlarına başka bir yerde devam etme kararı alır. Abbas ise Canan’la yepyeni bir sayfa açmaya niyetlenir. Bu uğurda evliliğini bile sonlandırmaya hazırdır.

Zümrüt ve Ülfet’i kendisi için bir tehdit olarak gören Azimet; son oyununu kurar ve Abbas’ın yardımıyla anne kızı tuzağa çeker. Ancak bu tuzak Zümrüt’ü değil Azimet’in sonunu getirir. Ve bütün sırlar bir bir ortaya dökülür.

Zümrüdüanka final bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuruluş Osman dizisi konusu ne, nerede çekiliyor?
TELEVİZYONKuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?
Benim Adım Melek konusu ne? Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor?
TELEVİZYONBenim Adım Melek nerede çekiliyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha!
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünden bir tanıtım ...
Doya Doya Moda bugün (6 Ocak) birinci kim oldu? Doya Doya Moda 6 Ocak birincisi ve puan durumu
TELEVİZYONDoya Doya Moda bugün birinci kim oldu?
Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz 13. yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı
TELEVİZYONSadakatsiz bu akşam neden yok?
Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok? Doğduğun Ev Kaderindir 27. yeni bölüm ne zaman? TV8 yayın akışı
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok?
Deliha 2 oyuncuları kimler? Deliha 2 filmi konusu nedir, nerede çekildi?
TELEVİZYONDeliha 2 oyuncuları kimler?
Aile Arasında oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi hakkında
TELEVİZYONAile Arasında oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman dizisi oyuncular kim? İşte Kuruluş Osman dizisi oyuncuları tam kadro!
TELEVİZYONİşte Kuruluş Osman dizisi oyuncuları
İşte Benim Adım Melek dizisi oyuncuları tam kadro! Benim Adım Melek dizisi oyuncuları kim?
TELEVİZYONBenim Adım Melek dizisi oyuncuları tam kadro

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X