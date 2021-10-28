Enkaz altından 132 saat sonra kurtarılmıştı, balkondan düşerek öldü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Antalya’nın turizm bölgesi Kundu’da bulunan tesislerde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; tesise eğitim için gelen Muhammet Saltuk Kalem, epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu balkondan düştü. Kalem, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kalem'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muhammet Saltuk Kalem'in yanında bulunan eşi Elif Kalem'in de Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yaptığı öğrenildi. İHA'nın haberine göre; Kalem'in cenazesinin Antalya'daki otopsi işlemlerinin ardından Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

ZÜMRÜT APARTMANI FACİASINDA MUCİZE ESERİ KURTULMUŞTU

Öte yandan Muhammet Saltuk Kalem'in Konya’da çöken Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra sağ olarak kurtarıldığı öğrenildi.

2 Şubat 2004 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşamı 11 katlı Zümrüt Apartmanı aniden çökmüş 92 kişi hayatını kaybetmişti. Muhammet Saltuk Kalem, enkazda oluşan boşluğa sığınarak 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtarılmıştı.