Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kitabında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu yazar Abdullah Şevki gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında ‘TCK’nın 226. maddesi’ uyarınca ‘müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu şahıs gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Daha önceden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "pedofili" ifadeler içeren kitabın basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti. Akabinde Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

TBB'DEN ZÜMRÜT APARTMANI İÇİN SUÇ DUYURUSU

Türkiye Barolar Birliği (TBB),toplumda tepki çeken 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

TBB Genel Sekteri Avukat Sabiha Tekin beraberindeki avukatlar, Ankara Adliyesine gelerek, 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Tekin, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının gün geçtikçe arttığını söyleyerek, "Bu nedenle bu tür olaylar karşısında son derece duyarlı davranmak ve görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Çocukları koruyacak tedbirlerin alınması ve her türlü çocuk istismarına yönelik özendirici, teşvik edici nitelikteki eylemlere karşı da ciddi mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bu nedenle Barolar Birliği olarak bu kitap hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Suç duyurusu dilekçesinde, halen internet sitelerinde bulunan kitabın toplatılması ve şüphelilerin, 'müstehcenlik', 'ocuğun cinsel istismarı', 'hayasızca hareketler', 'suç işlemeye tahrik2 suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak, cezalandırılmaları için kamu davası açılması istenildi.

Öte yandan, kitabın yazarı Abdullah Şevki'nin emniyettiki sorgusu sürerken, yayınevi sahibi Alaattin T.'nin de avukatıyla birlikte emniyete teslim olduğu öğrenildi.

ABDULLAH ŞEVKİ ADLİYEDE

Zümrüt Apartmanı kitabı yazarı Abdullah Şevki, Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Söz konusu 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Bugün öğlen 14.15'te Ankara Adliyesi'ne getirilen Abdullah Şevki, ve yayıncısı Alaaddin Topçu soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacak.

ABDULLAH ŞEVKİ KİMDİR?

Abdullah Şevki, Zümrüt Apartmanı kitabı yazarıdır.

ALAADDİN TOPÇU KİMDİR?

Alaaddin Topçu, Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı, yayınevi sahibidir.