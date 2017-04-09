Günün transfer iddiaları (09.04.2017)

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Sarı-Lacivertliler’in savunmadaki en önemli oyuncularının başında gelen Simon Kjaer, Avrupa’nın devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar Fenerbahçe bu sezon beklentilerin altında kalsa da Kjaer, birçok kulübün önümüzdeki sezon için transfer listesinde yer alıyor.