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09 NİSAN 2017
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Günün transfer iddiaları (09.04.2017)

09 Nisan 2017 Pazar, 13:11:00

  • 1 Günün transfer iddiaları (09.04.2017)
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bir iddia da Yunan basınından geldi...

  • 2 Günün transfer iddiaları (09.04.2017)
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    Komşuda yer alan haberlerde sarı-kırmızılı takımın, Olympiakos'un Brezilyalı futbolcusu Seba'yı izlemeye aldığı belirtildi... Tam adı Sebastiao de Freitas Couto Junior olan Seba'nın asıl mevkisi sol kanat. Forvet ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. 24 yaşındaki sambacı bu sezon çıktığı 40 karşılaşmada 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

  • 3 Günün transfer iddiaları (09.04.2017)
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    DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
    Teknik direktör Igor Tudor'un PAOK'u çalıştırdığı dönemden beri izlediği Seba'yı Japonya'ya gidecek Lukas Podolski'nin yerine düşündüğü öğrenildi.

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