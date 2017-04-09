Günün transfer iddiaları (09.04.2017)

09 Nisan 2017 Pazar, 13:11:00 | Güncelleme: 13:29:48
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bir iddia da Yunan basınından geldi...
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Komşuda yer alan haberlerde sarı-kırmızılı takımın, Olympiakos'un Brezilyalı futbolcusu Seba'yı izlemeye aldığı belirtildi... Tam adı Sebastiao de Freitas Couto Junior olan Seba'nın asıl mevkisi sol kanat. Forvet ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. 24 yaşındaki sambacı bu sezon çıktığı 40 karşılaşmada 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO Teknik direktör Igor Tudor'un PAOK'u çalıştırdığı dönemden beri izlediği Seba'yı Japonya'ya gidecek Lukas Podolski'nin yerine düşündüğü öğrenildi.
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Sol ayaklı oyuncu eksiğini de gidermesi planlanan Seba'yı Olympiakos, 2015 yazında Portekiz Ligi takımı Estoril'den 1.8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etmişti. 2019 yılına kadar Yunan ekibi ile sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki futbolcunun 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
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HÜCUMDA TAM BİR JOKER Güçlü bir fiziğe sahip olan Seba sol ayağına oldukça hakim. Sol kanattan etkili ataklar geliştirebilen tecrübeli oyuncu, forvet de oynayabiliyor. Oyun zekası ile rahatlıkla gol pozisyonu bulabiliyor. (Fotomaç)
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Geçen hafta Milano'ya giderek bir dizi transfer görüşmeleri yapan Cenk Ergün'ün, ünlü menajer Mino Raiola ile bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Raiola da görüşmeyi doğrularken, Mario Balotelli'nin mi yoksa, başka bir oyuncusunun mu Galatasaray'a geleceği yolundaki soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.
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Asıl sürpriz ise Hollanda'dan geldi. Fox Sports, sezon başında adı Galatasaray ile anılan Ricardo Kishna ile ilgili süpriz bir iddia gündeme getirdi. Kishna'nın kiralık oynadığı Lille'de de istediğini bulamadığı ve Raiola'nın Hollandalı oyuncuyu Galatasaray'a göndermek için çalıştığı iddia edildi. (Fotospor)
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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Gregory van der Wiel kendini futbola fazla veremeyince takıma da katkısı pek olmamıştı. Hollandalı futbolcu yine de geçmişteki CV'si ile takım bulmakta zorlanmayacak gibi görünüyor. Fransız basını, Marsilya'nın sportif direktörü Zubizaretta'nın Wiel'i Marsilya'ya getirmek için görüşmelere başladığını yazdı. (Fotomaç)
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Sarı-Lacivertliler’in savunmadaki en önemli oyuncularının başında gelen Simon Kjaer, Avrupa’nın devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ne kadar Fenerbahçe bu sezon beklentilerin altında kalsa da Kjaer, birçok kulübün önümüzdeki sezon için transfer listesinde yer alıyor.
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Kanarya ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Kjaer’e, menaceri aracılığıyla birçok teklifin geldiği öğrenildi. Geleceğiyle ilgili kararı vermek için sezon sonununu beklediği öğrenilen Danimarkalı stoperin ailesinin gitmekten yana olduğu öne sürülürken, yönetimin ise yıldız oyuncu ile devam etmek niyetinde olduğu bildirildi.
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Şu anki değeri 12 milyon Euro civarında olan 28 yaşındaki stoperin peşinde İtalya’dan Milan, Fransa’dan PSG, Lyon, Monaco, İngiltere’den Liverpool ve İspanya’dan da Valencia gibi önemli takımların olduğu konuşuluyor. Türkiye’deki ikinci sezonunu geçiren ve geçen sezonun başında Lille’den alınan Kjaer, özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazanıyor. (Fanatik)
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Bruma'yı sözleşmesini uzatmaması halinde satmayı planlayan Aslan, Portekizli'nin alternatifini Fransa'da buldu: Yann Karamoh. Scout ekibinin önerdiği 18 yaşındaki oyuncu Caen'de 5 gol, 3 asist üretti. Sağ açık+forvet oynayan Karamoh için 'Bruma'dan daha potansiyelli' notu düşüldü. (Fotomaç)
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Bu sezon Nice formasıyla 24 maçta 15 gol atan Balotelli'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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Ligue 1'de yeniden doğan Balotelli, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Fakat İtalyan forvetin disiplinsiz tavırlarından çekinen Tudor, bu transferi veto etti.
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Bunun üzerine Galatasaray, forvet arayışlarında farklı isimlere yönelmeye başladı. (Milliyet)
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Lukas Podolski'nin ayrılacak olması, Eren Derdiyok'un da beklenen çizgiden uzak kalması nedeniyle Galatasaray yönetimi forvet transferine büyük önem veriyor. Nokta atışı yapmak isteyen ve hata lüksü olmayan Sarı-Kırmızılı yönetimin gündemine aldığı son isim Wilfried Bony oldu.
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Bonservisi Manchester City'de olan ve Stoke City'de kiralık oynayan Fildişili golcüyle yakından ilgilenen Galatasaray kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak.
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2014-2015 sezonunun devre arasında Swansea'den tam 32 milyon Euro karşılığında M.City'ye transfer olan Bony bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sezon başında Stoke City'ye kiralık olarak gönderilen Fildişili forvet sadece 11 maçta oynadığı ve 2 gol atabildi.
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ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP Teknik direktör Igor Tudor'un Bony'nin son yıllardaki kötü performansına rağmen yöneticilere "Rakamları sizi aldatmasın. Büyük bir potansiyeli var. Gelirse önemli katkılar sağlar" ifadesini kullandığı belirlendi.
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Yönetici Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Bony için ilk temasa sağlaması bekleniyor. Fildişili forveti ikna için vatandaşı Drogba'nın da devreye sokulması bekleniyor. (Takvim)