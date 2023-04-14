27 Eylül 1986 yılında Cleveland sakinleri United Way tarafından organize edilen bir bağış toplama kampanyası için bir araya geldi. Ayrıca bunu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek ve şehirlerini tanıtmak için bir fırsat olarak gördüler.

Bu yüzden bölgede, bağış etkinliğinin yanı sıra Balon Festivali de yapılacaktı. Gönüllüler, altı ay boyunca etkinlik için hazırlık yaptı ve toplamda 1,5 milyon balon şişirdi. Hatta balonların hepsini tek bir yerde tutacak geniş bir ağ inşa edildi.