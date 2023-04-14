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1,5 milyon balonun serbest bırakıldığı festival kısa süre içinde kaosa dönüştü

1986 yılında ABD Cleveland'da düzenlenen bir festivalde 1,5 milyon balon aynı anda gökyüzüne bırakıldı ancak hesaplanamayan olumsuz hava şartları, festivali çok kısa sürede kaosa sürükledi.

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  • 1986'ta 1,5 milyon balon ABD'de serbest bırakılarak kaosa neden oldu!

    27 Eylül 1986 yılında Cleveland sakinleri United Way tarafından organize edilen bir bağış toplama kampanyası için bir araya geldi. Ayrıca bunu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek ve şehirlerini tanıtmak için bir fırsat olarak gördüler.

    Bu yüzden bölgede, bağış etkinliğinin yanı sıra Balon Festivali de yapılacaktı. Gönüllüler, altı ay boyunca etkinlik için hazırlık yaptı ve toplamda 1,5 milyon balon şişirdi. Hatta balonların hepsini tek bir yerde tutacak geniş bir ağ inşa edildi.
  • 1986'ta 1,5 milyon balon ABD'de serbest bırakılarak kaosa neden oldu!

    Fikir, yaklaşık bir buçuk milyon balonu bir kerede serbest bırakarak gökyüzüne yükselmelerini sağlamak ve esasen ufku farklı renklere boyamaktı. Beklenti, helyumla şişirilen balonların bir süre sonra aşağıya düşmesi ve biyolojik olarak parçalanmasıydı. Elbette bu, organizatörlerin aklındaki ideal ve hatta beklenen bir senaryoydu. Ancak hava koşullarındaki değişikliği tahmin edemediler.
  • 1986'ta 1,5 milyon balon ABD'de serbest bırakılarak kaosa neden oldu!

    27 Eylül günü beklenenin aksine hava yağmurluydu ve etkinliği iptal etmek için artık çok geçti. Etkinlik biraz erkene çekildi ve 13.50'de Cleveland'ın gökyüzü balonlarla kaplandı. İlk başta, izleyen herkes böylesine çarpıcı bir sahneye bakarak hayranlık içinde kaldı.

    Balonlar yağmurun başlamasıyla şehrin, Erie Gölü'nün ve çevredeki alanın üzerinde sürüklenmeye başladı, bu da önceden öngörülemeyen bir dizi olaya yol açtı. Balonlar trafikte sorun yaratmaya başladı ve kazalara neden oldu.
  • 1986'ta 1,5 milyon balon ABD'de serbest bırakılarak kaosa neden oldu!

    O sırada kayıp olarak bildirilen iki balıkçı için sahil güvenlik arama yapamadı çünkü gölün üzeri balonlarla kaplanmıştı. Yağmurun başlamasıyla yeryüzüne inen balonlar Burke Lakefront Havaalanı'nın bir pistini kapattı ve uçuşlar yarım saatliğine durduruldu.

    O sırada balonlardan korkan atlar, kaçarken kendilerine zarar verdi. Merasına ve atlarına zarar gelen Louise Nowakowski, United Way'e dava açtı. Balonlar, doğada yok olacak şekildeydi ama yine de bu biraz zaman alacaktı.  
  • 1986'ta 1,5 milyon balon ABD'de serbest bırakılarak kaosa neden oldu!

    Sonuç olarak; renkli bir festival düzenleyen Cleveland halkı, durumun olumsuz sonuçlarını öngöremeyince tüm organizasyon kısa bir sürede kaosa dönüştü. Balonlar, Kanada da bile görüldü hatta birçok Kanadalı, sahillerine düşen çöp yığınlarından şikayetçiydi.
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