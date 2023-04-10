30 bin yıl önceden kalan bu iskelet kalıntıları, şu ana kadar bulunan en eski Homo sapiens kalıntıları olarak biliniyor.

Şimdi, 40 yıldan uzun bir süre sonra, Brezilyalı araştırmacılardan oluşan bir ekip, Kahire'deki Mısır Müzesi'ndeki koleksiyonun bir parçası olan iskelet kalıntılarını incelerken topladıkları düzinelerce dijital görüntüyü kullanarak adamın yüzünün yaklaşık bir benzerini yarattı.