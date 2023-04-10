Hipokrat, M.Ö. 460 yılında Yunanistan'da doğdu ve babasını takip ederek bir doktor oldu. O dönemki çalışmalarıyla ve becerileriyle ünlenen Hipokrat, modern tıbbın babası olarak biliniyor.

Hipokrat, bahsi geçen yemini 2 bin 500 yıl önce yazdı ancak Yemin'in yaratılmasında birçok kişinin de katkısı vardı. Hipokrat Yemini; sadece hekimin bağlılığını ve yeterliliğini değil aynı zamanda hastanın tüm ihtiyaç ve çıkarlarını da koruyordu.