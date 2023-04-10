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Doktorlar neden Hipokrat'a dayanan bir yemin ediyor?

Tüm dünyada doktorların ortak olarak paylaştığı bir değer olan Hipokrat Yemini, günümüzden 2 bin 500 yıl önce, modern tıbbın kurucusu olarak bilinen Hipokrat tarafından yazıldı. Antik Yunan'daki doktorların arasında yaşanan yozlaşma, bu yeminin ortaya çıkmasına neden oldu.

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  • Doktorlar neden Hipokrat'a dayanan bir yemin ediyor?

    Dünyanın en eski mesleklerinden birini icra eden doktorlar, mesleki hayatına başlarken Hipokrat yemini ile başlıyor. Peki, bu yemin neden ortaya çıktı ve neden Hipokrat'a dayanıyor?
  • Doktorlar neden Hipokrat'a dayanan bir yemin ediyor?

    Hipokrat, M.Ö. 460 yılında Yunanistan'da doğdu ve babasını takip ederek bir doktor oldu. O dönemki çalışmalarıyla ve becerileriyle ünlenen Hipokrat, modern tıbbın babası olarak biliniyor.

    Hipokrat, bahsi geçen yemini 2 bin 500 yıl önce yazdı ancak Yemin'in yaratılmasında birçok kişinin de katkısı vardı. Hipokrat Yemini; sadece hekimin bağlılığını ve yeterliliğini değil aynı zamanda hastanın tüm ihtiyaç ve çıkarlarını da koruyordu.
  • Doktorlar neden Hipokrat'a dayanan bir yemin ediyor?

    Ancak Antik Yunan'da Yemin edenler doktorlar, doktorluktan ziyade hasta çıkarına odaklandı ve bu durum, doktorluğun esnaflık gibi algılanmasına neden oldu. Doktorlar, sadece zengin kesime yönelerek en iyi şekilde kazanç sağlamaya çalışıyordu. O zamanlar artan bu etik sorunun önüne geçilmesi için Hipokrat Yemini, tıp eğitiminin başında ediliyordu ancak günümüzde bu, mezuniyet törenlerinin bir parçası.
  • Doktorlar neden Hipokrat'a dayanan bir yemin ediyor?

    Hipokrat Yemini günümüze gelene kadar birçok kez değiştirildi ve yeni versiyonları yazıldı. Orijinal Yemin'de; dönemin dini inanışı ön plana çıkıyor ve doktorlar, Yunan tanrılarına söz veriyordu. Bu dini inanış günümüzde herkesi kapsamıyor bu yüzden Hipokrat Yemini'nin daha modern bir versiyonu yazıldı. 2017 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından Hipokrat Yemini genişletildi ve şöyle maddeler de eklendi, "Hastamın özerkliğine ve haysiyetine saygı duyacağım" ve "Mesleğimi vicdan ve haysiyetle uygulayacağım."
  • Doktorlar neden Hipokrat'a dayanan bir yemin ediyor?

    Ancak günümüzde Hipokrat Yemini, söz vermek için tek yol değil. Dünyada birçok üniversite, öğrencilerin kendi yeminlerini yazmasına izin verdiği gibi üniversite tarafından yazılan yeminin de okunmasını sağlıyor.

    National Library of Mecidicine

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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