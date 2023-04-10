ÇİĞ ETİ YIKAMAYIN

Çiğ etin üzerinde olabilecek bakteriler pişirme işlemi sırasında zaten ölür ve kendiliğinden sterilize olur ancak eti çiğken yıkamak, yarardan çok zarar verebilir. Çiğ eti yıkadığınızda, bakteriler mutfağınızdaki diğer yiyeceklere, mutfak eşyalarına ve yüzeylere yayılabilir. Buna çapraz bulaşma denir.