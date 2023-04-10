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Çiğ eti yıkamak sağlıklı değil! İşte 5 nedeni

Mutfakta en sık yapılan yanlışlardan bir tanesi; çiğ eti yıkamaktır. Birçok kişi bunun daha hijyenik ve sağlıklı olduğunu düşünüyor ancak öyle değil. Çiğ eti yıkamak, çapraz bulaşma denilen sağlıksız bir durumun ortaya çıkmasına neden olabilir.

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  • Çiğ et yıkanır mı, çiğ eti yıkamanın zararları nelerdir?

    ÇİĞ ETİ YIKAMAYIN

    Çiğ etin üzerinde olabilecek bakteriler pişirme işlemi sırasında zaten ölür ve kendiliğinden sterilize olur ancak eti çiğken yıkamak, yarardan çok zarar verebilir. Çiğ eti yıkadığınızda, bakteriler mutfağınızdaki diğer yiyeceklere, mutfak eşyalarına ve yüzeylere yayılabilir. Buna çapraz bulaşma denir.
  • Çiğ et yıkanır mı, çiğ eti yıkamanın zararları nelerdir?

    ELLERİNİZİ YIKAYIN

    Çapraz bulaşmaya karşı alınması gereken tek önlem bu da değil. Çiğ ete veya ambalajına dokunduktan sonra ellerin yıkanması mutlak bir gerekliliktir çünkü daha sonra dokunduğunuz her şeye bakteri bulaşabilir.
  • Çiğ et yıkanır mı, çiğ eti yıkamanın zararları nelerdir?

    TEZGÂHI MUHAKKAK SİLİN

    Aynı zamanda tezgâh hijyeni de çok önemlidir. Çiğ et veya kümes hayvanı sularından bulaşan çapraz kontaminasyonu önlemek için tezgâh üstlerini ve lavaboları sıcak, sabunlu suyla yıkayın. Ekstra koruma için, çamaşır suyu ve su karışımıyla sterilize edebilirsiniz.
  • Çiğ et yıkanır mı, çiğ eti yıkamanın zararları nelerdir?

    ET AMBALAJINI KULLANMAYIN

    Köpük et tepsileri veya plastik sargılar gibi çiğ et ambalajlarının çapraz bulaşmaya sebep olabileceğini unutmayın. Yemek yaparken bu ambalajların içine başka bir yiyecek koymayın; bunlar, tek kullanımlık malzemelerdir.
  • Çiğ et yıkanır mı, çiğ eti yıkamanın zararları nelerdir?

    PİŞİRME ALETLERİNİ YIKAMADAN KULLANMAYIN

    Örneğin, ızgaraya çiğ hamburger köftesi koymak için spatula kullanıyorsanız , spatulayı pişirme sırasında tekrar kullanmadan önce sıcak suyla yıkayın. Çiğ et servis tabağındaysa, pişmiş yemek servise hazır olduğunda yeni bir servis tabağı alın. Ayrıca kesme tahtalarını ve ürünleri çiğ et hazırlama alanlarından uzak tutun.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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