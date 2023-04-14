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Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan ilaç faciası

Bir Alman ilaç firması tarafından hamile kadınların mide bulantısını dindirmek için geliştirilen Thalidomide isim ilaç; binlerce bebeğin eksik veya gelişmemiş uzuvlarla doğmasına neden oldu. Bugün bile birçok kişi, ilacın yarattığı yıkıcı sonuçlar ile hayatına devam ediyor.

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  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    Thalidomide, 1950'lerde Grunenthal şirketi tarafından Almanya'da sakinleştirici olarak geliştirildi ve birkaç hamile olmayan hayvan türünde ve daha sonra insanlarda test edildi.

    Deney sonuçları, çok yüksek dozların bile zararlı olmadığını gösteriyor gibiydi. İlacın yüksek doz verildiği insanlarda uyku hali, baş dönmesi ve kabızlıktan başka yan etki görülmedi.
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    Thalidomide birkaç ülkede pazarlandı ve Birleşik Krallık'ta Distaval olarak adlandırıldı. İlaç; grip ve hamile kadınların mide bulantısını yatıştırması için veriliyordu. 

    İlaç, 49 ülkede çok farklı isimler altında satıldığından, bebekler üzerindeki etkisinin anlaşılması beş yıl sürdü. Tabii, bu sürede birçok bebek geri dönülemez biçimde zarar gördü. 
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    1950'lerin sonlarına doğru bebekler eksik veya kısa uzuvlarla doğmaya başladı. 

    Doktorlar, anormal doğumların olabileceğini söylese de giderek artan tuhaf doğum oranları üzerine araştırma başlatıldı. Bazı doktorlar bunu Thalidomide kaynaklı olduğunu söylese de bazı doktorlar sorunun bu olmadığını belirtti.
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    Daha sonra yapılan araştırmalar, Thalidomide'nin hamileliğin belirli bir aşamasında alındığında bebeğe zarar verdiğini gösterdi.

    Hamile hayvanlar üzerinde test yapıldığında, rahimde tekrar emilen ilacın; düşük yapma, gözlere, kalbe, beyne ve ayırt edici uzuvlara zarar verdiği anlaşıldı.
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    Bazı bilim insanları bu ilacın hayvanlar üzerinde böyle bir etkisi olmadığını iddia ediyordu ancak gözden kaçan detaylar vardı.

    Birincisi, hayvanlar kusurlu doğan yavruları yiyordu. Bu yüzden, araştırmacılar kusurlu bir yavruyla karşılaşmamıştı. İkinci ise hayvanlara verilen ilaç tablet şeklinde değildi, ilaç suda eritilerek veriliyordu.
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    Thalidomide karşı kanıtlar artmaya devam ettikçe, suç inkâr edilemez bir hale geldi ve 26 Kasım 1961'de Grunenthal şirketi tarafından resmen geri çekildi. 2 Aralık 1961'de Birleşik Krallık distribütörleri de aynı şeyi yaptı. 
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    Ancak Birleşik Krallık hükümeti Mayıs 1962'ye kadar resmî bir uyarı yayınlamadı, bu nedenle talidomid muhtemelen birçok ecza dolabında kalmaya devam etti ve şüphelenmeyen insanlar tarafından satın alındı. 
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    Thalidomide'nin piyasaya çıktığı birkaç kısa yılda, dünya çapında 10 binden fazla bebeğin etkilendiği tahmin ediliyor. Bu dönemde doğan bebeklerin yaklaşık yarısı doğumdan birkaç ay sonra öldü. Hayatta kalan bebekler ve aileleri ise hâlâ ilacın etkisiyle yaşıyor.
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    1968 yılında Grunenthal, Almanya'da mahkemeye çıkarıldı. Şirket davayı mahkeme dışında halletti ve Alman mağdurların tazmin edilmesi için düzenlemeler yapıldı. Hiç kimse herhangi bir suçtan yargılanmadı.
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    Tüm dünyada sadece ABD ve Türkiye bu ilacın satışına onay vermediği için faciadan etkilenmedi. O dönemde Türkiye'nin ileri gelen bilim insanlarından biri olan veteriner hekimi Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün, ülkede ilk kez kök hücre üzerinde çalışmalar yapan kişiydi. 

    Aygün, ilaç kullanımı ve bebeklerde görülen gelişim bozukluğu arasındaki ilişkiyi fark etmiş ve ilacın Türkiye'ye gelmesini engelleyerek, birçok neslin hayatını kurtarmıştır.
  • Binlerce bebeğin eksik veya kısa uzuvlarla doğmasına neden olan Thalidomide ilaç faciası

    En son 2013 yılı Aralık ayında Avustralya ve Yeni Zelanda'daki 100'ün üzerinde Thalidomide mağduruna, 81 milyon dolar tazminat ödendi. Bu kara leke, tarihe bir facia olarak geçti. 

    Olayın detayları Science Museum ve Understanding Animal Research'ten alınmıştır. 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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