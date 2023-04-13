Birçok insana göre sebze ve meyveyi birbirinden ayırmak oldukça kolay. Ancak botanik bilimine göre işler bundan daha karışık. Yani, halk tarafından sebze olarak bilinen birçok besin, botanikte meyve olarak adlandırılıyor. Peki, meyve ve sebze arasındaki fark nedir?