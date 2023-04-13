Araştırmacılar, hipotezlerini kanıtlamak için tavşan ateşi hastalığı için geliştirilen ve henüz test aşamasında olan bazı aşılar kullandı. Aşı önce farelere sonra da organoidlere yapıldı. Sonuçlar her iki tarafında da hemen hemen aynı şekilde antikor ürettiğini gösterdi.