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Eski zamanlarda hakim ve avukatlar neden peruk takıyordu?

Eski çağ mahkemelerinde avukat ve hakimleri gösterişli peruklarından hemen tanıyoruz. Perukların, hukukun bir sembolü olması ilginç olsa da bunun ortaya çıkmasını sağlayan birkaç tarihi sebep bulunuyor.

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  • Eski zamanlarda hakim ve avukatlar neden peruk takıyordu?

    Eğer, 17. yüzyıla ait bir film seyrediyorsanız avukatların ve hakimlerin uzun bir peruk taktığını görmüşsünüzdür. Hatta bu bariz işaret, birçok eski resimde avukat ve hakimleri tanımamızı sağlayacak kadar açık. Peki, böyle perukları takmaya sebep olan olay nedir?
  • Eski zamanlarda hakim ve avukatlar neden peruk takıyordu?

    Bu moda, 17. yüzyılın ortasında XIV. Louis tarafından Fransa'da başlatıldı. Dönemin salgın hastalığı olan frengi, saçları döküyordu bu da peruğun hem moda hem de gerekli bir örtü haline gelmesini sağladı.
  • Eski zamanlarda hakim ve avukatlar neden peruk takıyordu?

    Ayrıca İngiltere kralı II. Charles ve sosyete çevresi peruk takmaya başlamıştı. O dönemlerde, yargıçların ve avukatların kıyafetleri saray kıyafetlerine benzer olarak belirleniyordu. Bu iki sebep birleşince peruk takmak kaçınılmaz bir hal aldı.

    Ayrıca avukat ve hakimler, mahkeme salonunda kendilerini halktan ayırmak ve üstünlüklerini sağlamak için de kullanıyordu. 
  • Eski zamanlarda hakim ve avukatlar neden peruk takıyordu?

    Peruk modası 18. yüzyıla kadar devam etti. Daha kısa ve kıvırcık olan peruk daha gündelik hayatın bir parçası olurken, uzun saçlı peruk ise hakim ve avukatları temsil eden törensel bir tarihi parça oldu.

    Kaynak: Science ABC

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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