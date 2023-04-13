Ayrıca İngiltere kralı II. Charles ve sosyete çevresi peruk takmaya başlamıştı. O dönemlerde, yargıçların ve avukatların kıyafetleri saray kıyafetlerine benzer olarak belirleniyordu. Bu iki sebep birleşince peruk takmak kaçınılmaz bir hal aldı.

Ayrıca avukat ve hakimler, mahkeme salonunda kendilerini halktan ayırmak ve üstünlüklerini sağlamak için de kullanıyordu.