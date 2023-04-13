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Kadına şiddeti engelleyen Yörük geleneği: Mor cepken

Yörükler, mor cepken denilen gelenekleri sayesinde bir kadının, eşinden şiddet görmesini engelliyor. Mor cepken, her çeyizde olan ancak hiçbir zaman lazım olmayacağı umulan bir eşya. İşte, detaylar...

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  • Kadına şiddeti engelleyen Yörük geleneği: Mor cepken

    Yörük halkında, kadına şiddeti engellemek için sürdürülen ilginç bir gelenek var; mor cepken. Evlenmeye hazırlık yapan kadınların çeyizine konan mor cepkenin ilginç bir işlevi var.

    Eğer ki kadın evliliğinde şiddet görürse, bu mor cepkeni giyererek köy halkı içerisinde dolaşıyor ve bu sayede eşinden şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini herkese bildiriyor.
  • Kadına şiddeti engelleyen Yörük geleneği: Mor cepken

    Mor cepkenini giyen kadını gören köy halkı, eşine şiddet gösteren kocayı dışladığı gibi mağdur duruma düşen kadına destek oluyor. Böylece, bir kadının şiddet görmesi engellendiği gibi bunu yapan kişinin de toplumda barınmasına izin verilmiyor.
  • Kadına şiddeti engelleyen Yörük geleneği: Mor cepken

    Elbette, bu oldukça eski bir gelenek. Hâlâ aynı şekilde uygulandığını söylemek zor ancak yine de Yörük kadınları mor cepken geleneğini yaşatmak için elinden geleni yapıyor. 
  • Kadına şiddeti engelleyen Yörük geleneği: Mor cepken

    Bir kez daha mor rengi, kadın hareketlerinde karşımıza çıkıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü renklerinden biri olan mor; adaleti, haysiyeti ve davaya sadık kalmayı temsil ediyor.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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