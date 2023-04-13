Yörük halkında, kadına şiddeti engellemek için sürdürülen ilginç bir gelenek var; mor cepken. Evlenmeye hazırlık yapan kadınların çeyizine konan mor cepkenin ilginç bir işlevi var.

Eğer ki kadın evliliğinde şiddet görürse, bu mor cepkeni giyererek köy halkı içerisinde dolaşıyor ve bu sayede eşinden şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini herkese bildiriyor.