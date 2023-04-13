Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japonya'daki bu kafe işinizi bitirmeden gitmenize izin vermiyor

Japonya'da yer alan konsept bir kafe, müşterilerinin belirlediği hedefi bitirmeden çıkmasına izin vermiyor. Müşteriler ancak çalışma programını bitirdiğinde, kafe yetkilisi tarafından vurulan bitiş mührü sonrası dışarı çıkabiliyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Japonya'daki bu kafe işinizi bitirmeden gitmenize izin vermiyor

    Japonya'da yer alan ve Türkçe ismiyle "El Yazması" anlamına gelen bir kafenin ilginç bir teması var; buradan işinizi bitirmeden ayrılmanız yasak!
  • Japonya'daki bu kafe işinizi bitirmeden gitmenize izin vermiyor

    Bu kafe; senaryo yazan, çeviri yapan, illüstrasyon çizen insanların girebildiği bir mekân. Müşteriler kafeye girerken, işletme tarafından verilen "çalışma hedefi"ni dolduruyor. Yani; kişi kaç saat çalışacağını, kaç sayfa yazı yazacağını kafe yetkilisine bildiriyor. 
  • Japonya'daki bu kafe işinizi bitirmeden gitmenize izin vermiyor

    Belirlenen hedef yakalanmadığı zaman kafe yetkilileri, kişinin dışarı çıkmasına izin vermiyor. Bu kural o kadar sıkı ki kafenin çalışma saati bitse bile kimse eve gidemiyor hatta bunun için kişi ayrıca bir bedel daha ödüyor. 
  • Japonya'daki bu kafe işinizi bitirmeden gitmenize izin vermiyor

    Ancak belirlenen hedef yakalandığında kafe yetkilileri, çalışma hedefine tamamlandığına dair bir mühür vuruyor ve kişi ancak o zaman kafeden ayrılabiliyor. 

    Kafenin resmî sayfasında, "farklı bir şey yapan ancak ilerleme kaydemeyen kişiler" için önerilen bir tema olduğu yazıyor.
  • Japonya'daki bu kafe işinizi bitirmeden gitmenize izin vermiyor

    Kafeye girerken bir miktar giriş ücreti alınsa da içeride ücretsiz self-servis şeklinde kahve servisi var hatta müşteriler dışarıdan yemek getirmek de bile özgür.
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.