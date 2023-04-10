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Neden çok uyuduğum halde bazen yorgun olarak kalkıyorum?

Yorulduğumuz bir günün ardından, uzun saatler uyumak kulağa çok dinlendirici gelse de aslında bu, biyolojik saatin bozulmasına ve beynin, kişiyi sürekli uyanmaya zorlamasına neden oluyor.

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  • Son dakika: Neden çok uyuduğum halde bazen yorgun olarak kalkıyorum?

    Yorucu bir haftadan sonra uzunca bir uykunun iyi geleceğini düşünüyoruz ancak uyku uzmanı ve "The Power of When" kitabının yazarı Dr. Michael Breus'a göre; daha fazla uyumak her zaman iyi değildir. Peki, neden?
  • Son dakika: Neden çok uyuduğum halde bazen yorgun olarak kalkıyorum?

    Bunun nedenini anlamak için uyku döngülerine ve ortalama bir insanın ne kadar uykuya ihtiyacı olduğuna bakmamız gerekiyor. Breus'a göre; yetişkin bir insanın 8 saatlik bir uykuya ihtiyacı olduğu düşüncesi yanlış. Bu rakam 8 değil, 7,5! 
  • Son dakika: Neden çok uyuduğum halde bazen yorgun olarak kalkıyorum?

    Bu net sayı, uyku döngülerinden geliyor. Ortalama bir insan her gece beş uyku döngüsünden geçer. Bu döngülerin her biri yaklaşık 90 dakika uzunluğundadır. 90 dakikalık beş döngünün her biri toplamda 450 dakikaya karşılık gelir ve bu da yaklaşık 7,5 saat yapar.
  • Son dakika: Neden çok uyuduğum halde bazen yorgun olarak kalkıyorum?

    Ancak Breus, önemli olanın sadece uyku saatlerinin değil, aynı zamanda hangi uyku döngüsünden uyandığınızın da olduğunu söylüyor. Uyku aşamaları; bir, iki, üç, dört ve REM olarak beşe ayrılıyor. İlk iki aşama uyanmak için en kolayken, diğerlerinde uyanma ihtimali daha da zorlaşıyor.
  • Son dakika: Neden çok uyuduğum halde bazen yorgun olarak kalkıyorum?

    Ancak kişi, rutin uyku saatinin dışına çıktığında vücut, beyni uyanması için zorlar çünkü vücut biyolojik saatin dengesini korumaya çalışır. Biyolojik saat, beyne ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağımızı anlatır.

    Kişinin o sırada uyuması, biyolojik saate engel değildir. Saat, alışkın olduğu şekilde işler ve hücrelere enerji yakması için emir gönderir. Yani kısacası; uyku rutininizi bozsanız da hücreleriniz disiplini elden bırakmayıp erkenden işe başlıyor bu da uzun saatler sonra uykudan yorgun uyanmanıza neden oluyor.

    Bu aynı zamanda kısa bir uykunun, neden daha uzun bir uykudan etkili olduğunu da açıklıyor.

    Kaynak: Business Insider, Wired

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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