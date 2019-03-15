1,5 yıl sonra ilk kez doydu

Yakalandığı yemek borusu kanseri nedeniyle 1,5 yıl sadece su ve meyve suyu ile beslenen, son dönemlerde su bile içemez hale gelen 75 kilodan 40 kiloya düşen Ankaralı hasta şifayı Adana’da buldu. Kapanan yemek borusu stentle açılan hasta, bir oturuşta iki kişilik Adana kebabı yedikten sonra memleketine geri döndü.

47 yaşındaki üç çocuk babası Mustafa Şanlı, mide ekşimesi ve hazımsızlık şikayetleri yaşayınca, işyerine sabah çok erken saatlerde gittiği için bu sorunu üşütmeye bağladı. Ancak şikayetlerine yutma güçlüğü, hızlı kilo kaybı ve göğüste yanma hissi de eşlik edince hastaneye başvurdu. Yemek borusu kanseri teşhisi konulan hastanın tedavisine başlandı ancak, yemek borusunu tıkayan tümör nedeniyle hiçbir şey yiyemez hale geldi.

“OTURAMIYOR, SU BİLE İÇEMİYORDUM"

İHA'nın haberine göre; yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Mustafa Şanlı, “Neredeyse gitmediğim doktor ve hastane kalmadı. Mardin’de çalışan kardeşim Yüksel hocanın adını duymuş bir de orada şansımızı deneyelim dedik ama umudum yoktu. Yüksel hocaya geldiğimizde su bile içemiyordum. Bana ‘Adana kebabı yiyerek evine döneceksin’ diye söz verdi. Sözünü de tuttu” dedi.

BİR OTURUŞTA İKİ KİŞİLİK KEBAP YEDİ

Hastanedeki iki günlük tedavinin ardından taburcu olur olmaz en yakın kebapçı salonuna giden Mustafa Şanlı, bir oturuşta iki kişilik kebap yedi.

Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra ilk kez doyduğunu belirten Şanlı, “Açlıktan midem neredeyse belime yapışmış haldeydi. Suyu içemiyor, sadece dudaklarımı ıslatıyorken, şimdi iki kişilik kebabı yiyip, üzerine ayranımı, şalgamımı bile içtim. Allah doktorumdan razı olsun. Bana hayat ve yaşama umudu verdi. Aylarca hastane hastane, doktor doktor gezdim. Kimse derdime çare olamadı. Adana’ya umutsuz gitmiştim. Artık yürüyebiliyor, oturabiliyor, doya doya yiyor, içiyorum” diye konuştu.

AÇLIKTAN BU HALE GELMİŞ

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, hastanın yemek borusu alt ucu kanseri olduğunu belirterek, “Bu yüzden yemek borusunda darlık vardı. Yemek borusu tıkandığında akciğere doğru delinme olur. Biz buna fistül diyoruz. Bu yüzden hasta su bile içtiğinde öksürüyordu” dedi.

"ADANA KEBABI HER DERDE DEVADIR"

Yaptığı operasyonla hastanın yemek borusunda oluşan darlığı genişlettiğini ve metalik stent takarak alınan gıdaların geçişini sağladığını belirten Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, şöyle devam etti: “Hasta zaten kanser hastalığından dolayı değil, açlıktan bu hale gelmiş. Bu yüzden hastamız yedikçe düzelecektir. Zaten Adana kebabı her derde devadır derim ben. İçinde antioksidan dediğimiz soğan, sumak, biber, domates kısaca her şey var. Hastaya kebap yemesini ben önerdim. Zaten hastaneye geldiğinde kendisine ‘sana kebap yedirip göndereceğim’ demiştim. Hasta yemeğe başlayınca düzeldi" dedi.