        Haberler Gündem Güncel 1 aylık bebeği durağa bıraktılar! | Son dakika haberleri

        1 aylık bebeği durağa bıraktılar!

        İstanbul Esenler'de inanılmaz bir olay yaşandı. İlçede bir bebek puset içerisinde otobüs durağına bırakıldı. 1 aylık olduğu belirlenen erkek bebek, koruma altına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:57 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:57
        Esenler’de otobüs durağına puset içerisinde bırakılan 1 aylık erkek bebek, koruma altına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 25 Aralık’ta Oruç Reis Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Otobüs Durağı’nda meydana geldi.

        Durakta puset içerisinde bir bebek olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 1 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

        Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polis ekipleri ise bebeği durağa bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

