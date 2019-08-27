Kahramanmaraş’ta 1 buçuk aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi de yanan Leyla Demirci (20),yeni bir yüz bekliyor.

YÜZÜNE ÖRTÜLÜ EŞARBI ÇOCUKLAR YAKINCA...

Demirci ailesinin 4 çocuğundan biri olan Leyla Demirci, bir buçuk aylıkken annesi tarafından banyo yaptırıldıktan sonra beşiğe yatırıldı. Annesinin yüzüne örttüğü eşarbın odada bulunan çocuklar tarafından yakılması sonucu Leyla’nın yüz ve kafa derisi yandı.

Akranları gibi makyaj yapıp insanların arasına katılmak istediğini söyleyen Leyla, okulda çocukların kendisinden korktuğu için liseye kadar eğitimine devam edebildiğini söyledi.

"BENİ OKULA ALMIYORLARDI, BENDEN KORKUYORLARDI"

Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben 1 buçuk aylıkken annem beni banyo yaptırmış ve beşiğe yatırıp yüzümü eşarp ile örtmüş. O sırada evde bulunan babamın kardeşinin küçük çocukları ateşle oynarken eşarbı yakmışlar. Ondan sonra yüzüm bu şekilde. Evde vaktim güzel geçiyor ve liseye kadar okula gidebildim. Ondan sonra bayılıyordum ve gidemedim. Okulda Eyüp Karataş isimli öğretmenimiz vardı ve onun sayesinde okudum. Beni yoksa okula almıyorlardı, benden korkuyorlardı. Ben yüz nakli olmak istiyorum ve herkes gibi koşup oynamak, makyaj yapıp insanların arasına girmek istiyorum."

"Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum" diyen Leyla Demirci, "6 aydan 6 aya Antalya’ya gidip tahlillerimi veriyorum ve tedavi oluyorum. Antalya’da bir hastanede yüz nakli yapılmış ben ve ailem çok sevinmiştik” diye konuştu.

"TEK İSTEĞİMİZ KIZIMIN YÜZ NAKLİ OLMASI"

Tek isteğinin kızının yeni bir yüze kavuşması olduğunu söyleyen baba Said Demirci ise, “Kızımın sağlığını istiyorum. Kızımı hastaneye götürdüm, estetik ameliyatı olamayacağını ve bünyesinin kaldıramayacağını söylediler. Tek isteğimiz kızımın yüz nakli olmasıdır. Ben de çalışmıyorum işsizim. İnşallah yüz nakli bulunur ve kızım sağlığına kavuşur” diye konuştu.

YÜZ NAKLİ İÇİN NE GEREKLİ?

Bir nakil adayının operasyon için kabul edilmesinin fiziksel olduğu kadar psikolojik şartları da var; çünkü hastanın böyle bir değişimi kabullenecek psikolojik dayanıklığa sahip olması gerekiyor. Öncelikle her alıcı ameliyattan önce ve sonra psikolojik desteğe yönlendiriliyor. Uzmanlar; kişinin yeni yüzünü kişiliğinin bir parçası olarak hissetmesinin zor bir süreç olduğunu vurguluyor. Zira hastaların yüz nakli ameliyatlarından sonra saldırgan eğilimler göstermeleri de ihtimaller dahilinde. Başarılı bir yüz nakli için; nakledilecek dokuların halen aktif kan dolaşımıyla besleniyor olması; nakil işleminden önce donörün beyin ölümünün gerçekleşmiş ve yaşam destek ünitesine bağlı olması şart. Doktorlar donörle alıcının benzer yaş ve ten renginde olmasına dikkat ediyor. Ancak donörle verici arasında bir nakil işlemi gerçekleşecekse olmazsa olmaz tek bir şey var: Doku uyumu.

Dokuların uyuşup uyuşmadığı HLA tiplendirmesi adlı testle tespit ediliyor. Bu yöntemle doku yüzeylerinde bulunan ve bağışıklık sistemini harekete geçiren antijen proteinleri; alıcı ve vericiden alınarak eşleştiriliyor. Tek yumurta ikizleri haricindeki herkesin antijen modellemesi farklı olduğu için donörle alıcı arasındaki antijen eşleşmesi ne kadar fazlaysa, nakledilen dokunun yeni bedenle uyuşması da o kadar mümkün.

YÜZ NAKLİ AMELİYATI NASIL YAPILIYOR?

Alıcının yüzündeki hasarlı bölgelere göre donörden yüz derisiyle birlikte yağ, kas, kıkırdak, sinir ve damarlar alınıp, buz dolu bir kapta muhafaza edilerek alıcının bulunduğu yere taşınıyor. Nakil işleminden önce alıcının yüzündeki tahrip olmuş deri ve kaslar alınarak yeni dokulara yer açılıyor. Doktorlar nakil sırasında mikroskobik boyuttaki ip ve iğnelerle damarları birbirine bağlayıp nakledilen yüzü canlı tutmak için oksijen zengini kan desteğiyle dolaşımı sağlıyor; hastanın yeni yüzünü hissetmesi ve kontrol etmesi için sinir ve kaslar arasındaki bağlantıları kuruyorlar. Nihayet yüz, kafatasına yerleştirilip son şekli verilerek yerine dikiliyor ve bir başkasının yüzü, alıcının kemik yapısına uyum sağlayarak şekilleniyor. Hikâyenin sonunda alıcı, donörle ortak bir simaya sahip oluyor.

Uğur Acar

İŞTE TÜRKİYE'NİN İLK YÜZ NAKLİ AMELİYATI

Türkiye’de ilk yüz nakli ameliyatı, bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar'a 21 Ocak 2012’de Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapıldı.

Cengiz Gül

Türkiye’nin ikinci yüz nakil hastası ise Cengiz Gül oldu. Nakil 24 şubat 2012'de Hacettepe Üniversitesi'nde Doç. Dr. Serdar Nasır tarafından gerçekleştirildi. Gül, 2 yaşındayken evdeki televizyonun patlaması sonucu yüzünün yüzde 70'ini kaybetmişti.

Hatice Nergis

Türkiye'nin üçüncü yüz nakli Hatice Nergis'e yapıldı. 17 Mart 2012'de gerçekleştirilen ameliyat Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Doç. Dr. Selahattin Özmen başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Turan Çolak

Türkiye'nin dördüncü yüz nakli Turan Çolak'a yapıldı. 15 Mayıs 2012'de yapılan nakil Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Recep Sert

Türkiye'nin beşinci yüz nakli Recep Sert'e yapıldı. Temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 18 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin beşinci yüz naklini gerçekleştirdi.

Salih Üslün

Türkiye'nin altıncı yüz nakli ameliyatı Salih Üslün’e yapıldı. 23 Ağustos 2013'te yapılan nakil ameliyatı Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki bir ekip gerçekleştirdi.

Recep Kaya

Türkiyenin yedinci yüz nakilli hastası Recep Kaya oldu. 28 Aralık 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Recep Kaya'ya burun, üst dudak ve damak nakledildi.